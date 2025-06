Iran, Crosetto “No a invio aerei o soldati italiani”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “Penso sia molto difficile, quasi impossibile, rovesciare un regime come quello iraniano, perchê basato su forza, violenza e religione: finora tutti quelli che hanno provato anche solo a protestare non ci sono riusciti, gli assassinii commessi dall’Iran in questi decenni sono un’enormitá e il regime del terrore e dell’integralismo é sovrano”. Cosí il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ospite a “Dritto e rovescio” su Rete4. “Difficilmente attivisti o oppositori possono trovare libertá e possibilitá di rappresentare il loro pensiero – continua Crosetto, – È logico che loro sperano in un intervento esterno, ma sicuramente non con i bombardamenti; per quanto si possa odiare un regime vedere la propria cittá ferita da bombe non puó rendere felice nessuno. Sicuramente l’Italia non pensa di entrare in guerra con l’Iran, quindi non penso ci saranno mai soldati italiani o aerei italiani che potranno bombardare l’Iran: non solo é costituzionalmente impossibile, ma non c’é neanche la volontá. Le basi aeree americane in Italia sono disciplinate da un accordo di settant’anni fa, che prevede che possano essere utilizzate solo previa spiegazione e conseguente autorizzazione del governo italiano: quest’autorizzazione al momento non é stata mai chiesta”, ha chiarito Crosetto. -Foto: Ipa Agency- xd8/ads/red 19-Giu-25 20:55

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA