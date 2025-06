Iran, Tajani “Appello per vera de-escalation”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “Ho lanciato un appello affinché ci sia una vera e propria de-escalation. Israele continuerá a colpire ma con attacchi veramente mirati. Ho chiesto all’Iran di avere una reazione proporzionata agli attacchi subiti”. Cosí al Tg1 il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. “È in corso un’altra controffensiva iraniana con lancio di missili. Questo peró deve essere veramente un momento in cui prevale la riflessione e si inizia la fase del dialogo diplomatico per raggiungere un accordo sul nucleare – ha aggiunto -. È il vero grande problema che preoccupa Israele. La bomba atomica che possa distruggere quel Paese, cosí come hanno detto in passato alcuni leader iraniani, che bisogna cancellare Israele dalla carta geografica. Israele questo non lo puó accettare”. Gli italiani nell’area “devono seguire le indicazioni delle nostre ambasciate, sono tutte mobilitate, da quella a Teheran a quella a Tel Aviv, al consolato a Gerusalemme – ha aggiunto il ministro -. I nostri connazionali sono stati tutti contattati, devono rispettare le indicazioni che provengono anche dalle autoritá locali”. – Foto IPA Agency – (ITALPRESS). sat/red 13-Giu-25 20:46

