Ismea approva il bilancio 2024, utile oltre i 7 milioni

ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio di Amministrazione di ISMEA – Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – riunitosi oggi, ha approvato, nei termini previsti dalla legge, il Bilancio di esercizio 2024. Dal documento emerge il positivo andamento gestionale dell’Istituto, con un valore della produzione superiore ai 90 milioni di euro, un utile di oltre 7 milioni e ottime performance dal punto di vista finanziario, confermando la soliditá e la capacitá di ISMEA di sostenere le proprie attivitá strategiche anche nel corso del 2025. Il Bilancio evidenzia risultati significativi nelle aree del sostegno ai giovani, del rafforzamento dell’impresa agricola e dell’innovazione tecnologica, consolidando l’impegno di ISMEA nel promuovere il ricambio generazionale e l’evoluzione del sistema agricolo nazionale. “Il Bilancio di esercizio 2024 conferma il ruolo centrale di ISMEA nel sostenere il settore agricolo e alimentare italiano, con particolare attenzione ai giovani e all’innovazione – commentano il Presidente Livio Proietti e il Direttore Generale Sergio Marchi -. L’Istituto accompagna i giovani che vogliono intraprendere un percorso nel mondo agricolo e favorisce l’innovazione come leva strategica per la competitivitá del settore. Sostenere gli agricoltori e i giovani imprenditori agricoli é il compito principale attraverso cui intendiamo incentivare e rafforzare l’agricoltura italiana, guardando al futuro con responsabilitá e visione”. – Foto Ismea – (ITALPRESS). sat/com 28-Apr-25 16:22

