Italbasket fuori agli Europei, ko agli ottavi con la Slovenia

agenzia

RIGA (LETTONIA) (ITALPRESS) – L’Italbasket perde agli ottavi contro la Slovenia ed é fuori dagli Europei. La squadra di Gianmarco Pozzecco ha ceduto 84-77 (parziali 19-29, 40-50, 56-72). Top scorer e assoluto protagonista dell’incontro é stato Luka Doncic, autore di 42 punti anche se gli azzurri dopo un avvio in salita (anche -19 in avvio di secondo quarto) sono arrivati fino al -1 (77-78) nella parte finale del match. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). gm/red 07-Set-25 20:13

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA