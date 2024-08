Italia argento nel fioretto donne a squadre

agenzia

Oro agli Stati Uniti, bronzo al Giappone. PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – L’Italia del fioretto femminile ha vinto la medaglia d’argento nel torneo a squadre dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Le azzurre Arianna Errigo, Alice Volpi, Martina Favaretto e Francesca Palumbo sono state battute in finale dagli Stati Uniti 45-39: nonostante il mancato oro le ragazze del fioretto hanno cancellato la delusione nella prova individuale. Quarta medaglia per la scherma in terra francese dopo il bronzo di Samele (sciabola), l’argento di Macchi (fioretto) e l’oro delle ragazze della spada. Terzo classificato il Giappone che ha battuto il Canada 33-32. – foto Federscherma – (ITALPRESS). pia/glb/red 01-Ago-24 22:14

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA