Italia-Cina, La Russa “Ruolo importante in politica internazionale”

ROMA (ITALPRESS) – “Credo che Italia e la Cina, proprio perchê hanno alle spalle una cultura millenaria, devono svolgere un ruolo molto importante in questo momento molto delicato della politica internazionale: possono essere anelli di congiunzione tra visioni diverse, possono aiutare ad affrontare e risolvere le questioni piú delicate. Parlo dell’Ucraina, del Medio Oriente, di Israele e del popolo palestinese. Cina e Italia possono essere il momento fondamentale per dare possibilitá di incontro a posizioni diverse ma che devono andare nella stessa direzione”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, nel corso di un’intervista rilasciata al servizio stampa dell’Assemblea Nazionale del Popolo, nel corso della sua visita in Cina. “Mi ha colpito molto la vitalitá di questa Nazione, di questo Paese. Si vede che é proiettato verso il futuro e che ha ancora una volontá di accrescere la sua storia millenaria, nel presente nel futuro”, ha aggiunto La Russa. (ITALPRESS). -Foto: ufficio stampa Senato- xc3/ads/red 24-Mar-25 16:47

