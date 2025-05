Italia-Norvegia, intesa su spazio e materie prime critiche

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Sviluppo di partenariati nella space economy e nel settore delle materie prime critiche, con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione industriale e tecnologica tra Italia e Norvegia, contribuendo all’autonomia strategica dell’Europa, e con l’auspicio di nuovi investimenti in Italia da parte del fondo sovrano norvegese: questi i temi al centro dell’incontro bilaterale che si é tenuto a Tromso tra il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e il ministro del Commercio e dell’Industria del Regno di Norvegia, Cecilie Terese Myrseth. I due ministri hanno sottoscritto un’intesa strategica con una Dichiarazione Congiunta, che definisce obiettivi e modalitá di cooperazione bilaterale in settori industriali ad alto valore aggiunto. L’accordo prevede la collaborazione tra imprese italiane e norvegesi, in particolare su progetti legati all’approvvigionamento sostenibile di materie prime critiche, all’innovazione industriale e allo sviluppo di tecnologie emergenti. “L’Italia é impegnata nella costruzione di alleanze industriali strategiche in Europa, in particolare con i Paesi del Nord particolarmente interessati a sviluppare partnership su materie prime critiche, spazio e difesa” ha dichiarato il Ministro Urso. “Il futuro della competitivitá europea – ha aggiunto Urso – dipenderá dalla capacitá di rafforzare le proprie filiere nei settori chiave della duplice transizione verde e digitale, comparti in cui il nostro Paese puó sviluppare una propria leadership”. “La cooperazione con la Norvegia nella space economy e nel settore delle materie prime critiche si inserisce pienamente in questa visione”, ha concluso il ministro. Nel corso dell’incontro, i due ministri hanno riaffermato la soliditá dei rapporti economici tra Italia e Norvegia, sottolineando la rilevanza di quest’ultima quale partner fondamentale dell’Unione Europea in ambito energetico e attore sempre piú centrale nella catena del valore delle materie prime critiche. È stato inoltre evidenziato il ruolo del fondo sovrano norvegese negli investimenti finanziari e societari in Italia: il fondo investe giá per circa 23 miliardi di dollari, partecipando in 112 aziende italiane, tra cui molte delle principali societá quotate in Borsa del Sistema Italia. I due ministri hanno concordato nell’auspicare l’aumento degli investimmenti del fondo in Italia, “anche alla luce – ha aggiunto Urso – delle particolari condizioni di stabilitá politica, finanziaria ed economica che il nostro Paese puó oggi assicurare in Europa”. Ampio rilievo é stato inoltre riservato alle potenziali intese nel settore spaziale, con particolare attenzione alle prospettive di collaborazione presso il sito di lancio norvegese di Andoya – che sará visitato domani dal ministro Urso e dal vice ministro Cirielli – considerato uno snodo per le missioni spaziali, sia civili che militari, e un’opportunitá di coinvolgimento per le aziende italiane operanti nel settore dei lanciatori. Ribadito, infine, il sostegno dell’Italia al programma europeo IRIS 2 dell’ESA, il cui centro di controllo é ospitato anche presso il Centro Spaziale del Fucino. Il Ministro Urso, in qualitá di Autoritá delegata alle Politiche Spaziali e Aerospaziali, ha espresso apprezzamento per un eventuale coinvolgimento della Norvegia nel programma, riconoscendo il valore delle competenze di Kongsberg Satellite Services (KSAT) e confermando il supporto italiano alla sua adesione. Insieme al ministro Urso, hanno preso parte alla missione in Norvegia anche il vice ministro degli Affari Esteri, Edmondo Cirielli, e il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Teodoro Valente, a testimonianza dell’importanza attribuita al rafforzamento del dialogo tra le rispettive agenzie spaziali. La visita, la prima ufficiale del Ministro Urso nel Paese scandinavo, si inserisce in un contesto di crescente intensificazione delle relazioni bilaterali, anche alla luce della recente visita del primo ministro norvegese in Italia. – Foto ufficio stampa Mimit – (ITALPRESS). sat/com 05-Mag-25 16:47

