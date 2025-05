Italiano “Bologna club in crescita, ora un altro passo”

agenzia

“La sconfitta di venerdí? Abbiamo sempre reagito dopo gli errori” ROMA (ITALPRESS) – “Il Bologna sta dimostrando una grande crescita negli ultimi anni, dall’arrivo di Sinisa al percorso dell’anno scorso con la qualificazione in Champions. Ora si é aggiunta la finale”. Vincenzo Italiano spera di regalare ai rossoblú la Coppa Italia, Milan permettendo, a coronamento di un percorso che parte da lontano. “Il Bologna é in crescita, da quando é arrivato presidente Saputo sta facendo bene, il presidente é ambizioso, tutta la gente che lavora con lui lo fa bene. Da quando sono arrivato é stato un susseguirsi di emozioni. Sono arrivati i risultati, la crescita di tutti, una coesione cosí non l’avevo mai vista”. Quella di domani é una partita da vivere “con grande entusiasmo, é quello che ci ha accompagnato in questo percorso in coppa con una semifinale di ritorno col Dall’Ara gremito e domani tutta la gente che si muoverá per venire qui a darci il sostegno. Dopo 51 anni il Bologna torna a disputare una gara cosí importante, tutti insieme cercheremo di fare un ulteriore passo verso la storia sapendo di affrontare una squadra di campioni”. Italiano non é nuovo a sfide cosí importanti. “Questa é la mia settima finale, devo dire che arrivarci é giá un grande merito. Giocare le finali é bello perchê ci arrivi attraverso un percorso in cui batti squadre forti e in cui riesci a stupire, perchê non era in programma la nostra presenza qui. Le finali si giocano per vincere, ma arrivarci é giá una soddisfazione”. Nella memoria c’é la sconfitta in rimonta di venerdí scorso al Meazza: “Sono convinto che si riparte da zero, ma dobbiamo cercare di capire dove in quel quarto d’ora abbiamo sbagliato, dove abbiamo fatto bene per 70 minuti, e cercare di ripartire. Ogni volta che abbiamo sbagliato abbiamo avuto la capacitá di reagire, e sono convinto che domani, per l’importanza della partita e per quello che richiede, non ci sia nemmeno bisogno dell’allenatore”. E se dovesse arrivare la vittoria… “Io avevo smesso con i fioretti, ma se dovessimo fare il miracolo voglio pensarci dopo, qualcosa vediamo di organizzare anche con la squadra – ha aggiunto -. Tutta l’attenzione é per quello che dobbiamo ancora preparare per mettere in difficoltá il Milan. Il grande passo é stato fatto, cerchiamo di farne un altro”. In conferenza stampa anche il capitano Lorenzo De Silvestri. “Questo é un gruppo che sta bene insieme. Da due stagioni ha intrapreso un modo unico di affrontare le partite, abbinando consapevolezza a spensieratezza unica. Abbiamo iniziato questa stagione affrontando le partite cosí, dovremo affrontare quella di domani alla stessa maniera. È una finale, ci vuole un’attenzione piú che massima, ma anche la spensieratezza che ci ha permesso di fare questo campionato. Questo Bologna ha battuto tanti record, quest’anno – ha poi ricordato – Quando abbiamo la rosa al completo, concentrata, ce la giochiamo per vincere. La Champions ci ha aiutato a capire che quando il livello si alza bisogna alzare tutte le nostre caratteristiche. È un orgoglio aver portato il Bologna in finale”. Poi un pensiero a Mihajlovic, scomparso nel 2022. “Sinisa ci ha fatto crescere tantissimo a livello umano. Personalmente avevo un rapporto incredibile, la squadra in quel momento lí é cresciuta tantissima. Adesso, quel fattore umano lo porti anche in campo. Sinisa ci ha fatto crescere, ci ha permesso di essere uomini forti. Ora siamo giocatori forti con un allenatore forte. Abbiamo la possibilitá di fare 68 punti giocando la Champions e arrivando in finale di Coppa, é un merito”, ha concluso, elogiando il lavoro di Vincenzo Italiano. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). (ITALPRESS). (ITALPRESS). spf/glb/gm/red 13-Mag-25 19:17

