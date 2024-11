Italiano “Con Monaco non é gara abbordabile”

agenzia

Il tecnico del Bologna in conferenza stampa: “Ora serve qualcosa in piú e domani dobbiamo farlo” BOLOGNA (ITALPRESS) – “Partita abbordabile? Non l’ho mai pensato. Penso che ora dobbiamo cercare la prestazione per ottenere il risultato, soprattutto davanti al nostro pubblico. Qui con lo Shaktar abbiamo ben figurato, ma anche con Liverpool e Aston Villa. Ora peró serve qualcosa in piú e domani dobbiamo cercare di farlo. Se dovesse diventare abbordabile, lo scopriremo alla fine. Il Monaco sta viaggiando forte, é una squadra in fiducia e noi dobbiamo alzare l’asticella”. Cosí il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano, in conferenza stampa, alla vigilia dell’impegno in Champions League contro il Monaco. I playoff di Champions “proveremo a raggiungerli senza l’ossessione di fare prestazioni sopra il nostro livello. Arrivavo dalla Conference e ho visto squadre in Europa molto forti, ma quello che sto vedendo in Champions é qualcosa a cui non eravamo abituati. Il nostro obiettivo é quello di provare ad arrivare in quelle che sono le 24: se ce la facciamo significherá che avremo fatto un gran lavoro. La Champions peró per noi deve essere crescita e l’ossessione é giocare bene, non la classifica”, ha detto ancora il tecnico degli emiliani. – Foto Ipa Agency – (ITALPRESS). srp/red 04-Nov-24 15:50

