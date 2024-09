Iveco Bus e ZF rafforzano collaborazione sulla mobilitá elettrica

agenzia

TORINO (ITALPRESS) – Iveco Bus e ZF, leader tecnologico globale che fornisce prodotti e sistemi avanzati di mobilitá per autovetture, veicoli commerciali e per la tecnologia industriale, hanno scelto il palcoscenico internazionale dell’IAA Transportation di Hannover, Germania, per far progredire la propria collaborazione nell’applicazione di soluzioni di mobilitá elettrica innovative per la decarbonizzazione del trasporto passeggeri. Iveco Bus e ZF condividono il medesimo impegno nel trasformare il settore dei trasporti e guidare il cambiamento verso un futuro piú sostenibile, combinando una solida competenza tecnologica nelle soluzioni di propulsione a energia alternativa come l’elettrico. La collaborazione commerciale con ZF supporterá la strategia globale di elettrificazione di IVECO BUS e lo sviluppo di una nuova architettura nativa a zero emissioni per la prossima generazione di veicoli, complementando le capacitá tecnologiche. “Questa nuova partnership dimostra il nostro impegno a collaborare con attori innovativi che ambiscono a superare i confini dell’innovazione tecnologica a supporto della transizione energetica – ha commentato Domenico Nucera, President, Bus Business Unit, Iveco Group -. L’elettrificazione é un fattore abilitante essenziale per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione dell’industria degli autobus: rafforzando la nostra collaborazione con ZF, leader tecnologico globale nei prodotti e sistemi di mobilitá avanzata, accelereremo lo sviluppo della prossima generazione delle nostre soluzioni di mobilitá elettrica”. “Questo ulteriore passo nella nostra relazione con IVECO BUS, focalizzato sulle nostre soluzioni innovative di mobilitá elettrica, sottolinea come i nostri investimenti strategici nelle tecnologie di decarbonizzazione stiano dando i loro frutti – ha affermato Peter Laier, Membro del Consiglio di Amministrazione di ZF e responsabile della divisione Soluzioni per Veicoli Commerciali -. Siamo onorati della fiducia che IVECO BUS ha riposto in noi come partner strategico per lo sviluppo di soluzioni per la mobilitá elettrica. Siamo impazienti di approfondire ulteriormente la nostra relazione mentre lavoriamo insieme per fornire un trasporto passeggeri piú sostenibile”. foto: ufficio stampa Iveco Group (ITALPRESS). tvi/com 19-Set-24 15:00

