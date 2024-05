Iveco Group, settimana sostenibilitá, diversitá, equitá e innovazione

agenzia

TORINO (ITALPRESS) – Innovazione, disciplina finanziaria, partnership e sostenibilitá: questi sono i pilastri alla base del Piano Strategico di Iveco Group, la cui versione aggiornata é stata presentata recentemente. Il Gruppo ritiene che il successo a lungo termine si ottenga abbinando l’innovazione all’uso efficiente delle risorse e la prosperitá finanziaria alle performance ESG. Ció implica condurre le proprie attivitá in modo economicamente sano, ecologicamente sostenibile e socialmente vantaggioso, in linea con lo Scopo aziendale di “promuovere una societá piú sostenibile”. Il Gruppo ha dato prova evidente di questo impegno nel 2023, quando ha lanciato un’iniziativa chiamata Settimana della Sostenibilitá e della Diversitá, Equitá e Inclusione. L’appuntamento si tiene nuovamente quest’anno, dal 13 al 17 maggio, con le oltre 36.000 persone di Iveco Group in tutto il mondo invitate a partecipare a un ricco programma di attivitá globali e locali. Eventi virtuali in diretta tenuti dai senior leader e seminari quotidiani esploreranno le quattro prioritá di sostenibilitá del Gruppo: riduzione delle emissioni di CO2, sicurezza dell’ambiente di lavoro e dei prodotti, approccio circolare al ciclo di vita del prodotto, inclusione e coinvolgimento. Questa Settimana é anche un’opportunitá per evidenziare i risultati di sostenibilitá raggiunti e alcuni dei nuovi ambiziosi obiettivi che il Gruppo si é dato e che sono descritti nel Rapporto di Sostenibilitá 2023: il 100% del consumo totale di elettricitá proverrá da fonti rinnovabili giá entro il 2026, in anticipo rispetto al precedente 2030; il 75% dell’acqua utilizzata negli stabilimenti in tutto il mondo sará riciclato entro il 2026; il 30% delle posizioni impiegatizie saranno affidate a donne entro il 2028, nuovo obiettivo per la paritá di genere; l’equitá salariale di genere sará mantenuta in tutta l’organizzazione e certificata entro il 2026. Inoltre, durante questa Settimana Iveco Group presterá particolare attenzione alla Diversitá, Equitá e Inclusione, concentrandosi su alcune iniziative chiave in corso per promuovere il coinvolgimento dei dipendenti, ridurre i pregiudizi, favorire l’equitá di genere, affrontare il benessere mentale, emotivo e psicologico e garantire la salute e la sicurezza sul lavoro. Un altro elemento importante della Settimana sono i “Giorni del Volontariato”, durante i quali i team locali collaborano con Organizzazioni Non Governative per coordinare progetti a sostegno delle comunitá in cui opera Iveco Group e altre attivitá che coinvolgono le e i dipendenti. Piú di 1.300 persone saranno impegnate in 17 sedi in Argentina, Australia, Brasile, Cina, Francia, Germania, Italia, Repubblica Ceca, Spagna, Svizzera e Thailandia.In occasione della Settimana della Sostenibilitá e della Diversitá, Equitá e Inclusione é stata anche pubblicata una sintesi delle prioritá, degli obiettivi e delle azioni di sostenibilitá del Gruppo, insieme ai risultati raggiunti nell’ultimo anno. “Noi di Iveco Group abbiamo avviato un percorso per promuovere una societá piú sostenibile. Gli sforzi che incorporiamo nelle attivitá aziendali e nelle azioni quotidiane ci hanno portato a raggiungere gli obiettivi di sostenibilitá che ci eravamo prefissati e a definire obiettivi ancora piú ambiziosi per gli anni a venire. Questa é per noi una dimostrazione del nostro impegno concreto a produrre un impatto positivo nelle comunitá in cui operiamo e in tutto il mondo” ha dichiarato Michele Ziosi, Chief Public Affairs & Sustainability Officer di Iveco Group. foto: ufficio stampa Iveco Group (ITALPRESS). tvi/com 14-Mag-24 13:29

