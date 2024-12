Jaguar presenta la Type 00

agenzia

MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Jaguar proseguendo nel processo di trasformazione del marchio, Dopo il debutto della nuova brand identity, ha presentato la Type 00, l’incarnazione della nuova filosofia creativa Exuberant Modernism del marchio del giaguaro. L’anteprima mondiale della design vision concept alla Miami Art Week, con il Sud della Florida che per sei giorni diventa il centro nevralgico del mondo dell’arte, anticipa ció che potremo aspettarci da Jaguar e dal suo recupero dell’originale dogma “Copy Nothing” del fondatore Sir William Lyons. La Type 00 é un esempio di Jaguar alla massima potenza. Un’indomita asserzione. Un oggetto del desiderio. Una concept dalle forme audaci e dalle proporzioni esuberanti, che ispirerá le Jaguar del futuro. Il design visionario sfida le convenzioni dei veicoli elettrici, con un cofano allungato, un’ampia linea del tetto, un profilo fastback e cerchi in lega da 23 pollici che danno forma ad una spettacolare silhouette. La Type 00 mette in mostra la nuova e vibrante identitá di Jaguar. I simboli del cambiamento evidenziano la trasformazione, ispirandosi al ricco patrimonio del brand, tra cui il “leaper”, il prezioso giaguaro che sottolinea il marchio di provenienza. La Type 00 presenta superfici fluenti con il portellone posteriore senza vetri, e il tetto panoramico con vetri armonizzati con la carrozzeria, creano una sensazione scultorea. È stata presentata in due colori, denominati Miami Pink e London Blue; il primo riflette l’iconico ambiente Art Dêco del luogo della sua prima apparizione, il secondo fa riferimento alla sua ereditá britannica. La riemersione a livello mondiale di Jaguar alla Miami Art Week sottolinea il suo intento di massima vicinanza e sostegno al mondo dell’arte, in una celebrazione della creativitá e degli artisti britannici. La prima auto di produzione di questa nuova era sará una GT elettrica quattro porte, che sará svelata alla fine del 2025 e costruita nel Regno Unito. foto: ufficio stampa JLR Italia (ITALPRESS). tvi/com 03-Dic-24 13:44

