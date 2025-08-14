Jashari “Esser qui al Milan é un sogno che si realizza”

agenzia

Il neo rossonero: “Giocare al fianco di Modric mi aiuterá tanto”. MILANO (ITALPRESS) – “Le mie sensazioni in merito a questo club sono incredibili. E’ un sogno che si realizza essere qui. Sono arrivato da meno di una settimana e ho ricevuto un’accoglienza super”. Ardon Jashari si presenta cosí. Il centrocampista svizzero, neo giocatore del Milan, vive con entusiasmo questi primi giorni rossoneri. “Tutti sanno che la trattativa é stata lunga: io ho sempre avuto chiaro in testa di voler arrivare qui. Sapevo che serviva pazienza e poi é andata bene. Ho parlato tanto con il direttore sportivo Tare e lui sapeva che io volevo solo il Milan. Anche a Ibra ho detto che avrei fatto di tutto per diventare rossonero”, ha aggiunto Jashari. “Sono il primo giocatore di origini albanesi a giocare qui al Milan. Anche questo é un motivo di orgoglio. Devo dire un grande grazie a Tare, che é albanese. Cominciamo qui un nuovo ‘ciclo albanese’. Il direttore mi ha dato fiducia sin dall’inizio della trattativa, dicendomi che ce l’avrebbe fatta e che avrebbe lottato per portarmi qui a Milano”, ha detto ancora l’elvetico. “Come ho giá detto, uno dei miei punti di riferimento é Pirlo. Ha iniziato giocando trequartista e poi é stato arretrato, un po’ come é successo a me. Quando ero piccolo sono venuto a vedere il Milan allo stadio. Sono cresciuto sognando di fare il calciatore, guardando e parlando sempre dei rossoneri e del Barcellona. In questo club ci sono stati tanti giocatori fantastici: anche adesso ci sono grandi calciatori, sono orgoglioso di vestire la loro stessa maglia. Giocare e allenarmi al fianco di un Pallone d’Oro come Modric mi aiuterá tanto: cercheró di godermela e di crescere con lui”, ha concluso il neo rossonero. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). pdm/red 14-Ago-25 12:43

