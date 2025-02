Jeep e la libertá raccontate da Harrison Ford

agenzia

TORINO (ITALPRESS) – L’attore Harrison Ford é il protagonista dello spot pubblicitario Big Game del marchio Jeep andato in onda ieri sera, con il quale Jeep ha sorpreso il pubblico televisivo statunitense. Stellantis é l’unica casa automobilistica a mandare in onda spot pubblicitari durante il Big Game di quest’anno, con apparizioni sia di Jeep sia di Ram Trucks. Il film da 120″ “Owner’s manual” é stato diretto dal regista nominato all’Oscar® James Mangold (“A Complete Unknown”, “Ford v Ferrari”, “Indiana Jones e il quadrante del destino”, “The Wolverine”). “Owner’s Manual” é stato prodotto da Minted Content in collaborazione con Stellantis, grazie al lavoro di Harrison Ford, James Mangold e Olivier Francois, membro della Advertising Hall of Fame e Global Chief Marketing Officer di Stellantis, vincitore di un Emmy Award, per creare un film che si distingue per la sua narrazione intima e riflessiva. Il filamto ha come protagonista il leggendario attore cinematografico Harrison Ford che parla del fatto che, con tutte le infinite possibilitá che la vita offre, le persone, a differenza delle auto, non hanno il vantaggio di un manuale d’uso che possa aiutare a guidare le loro decisioni; quindi, alla fine ogni persona sceglie ció che la rende piú felice.?Ford dice nel film: “Scegli ció che ti rende felice. I miei amici, la mia famiglia, il mio lavoro mi rendono felice. Questa Jeep (Wrangler 4xe) mi rende felice… anche se mi chiamo Ford. Questo é il mio manuale d’uso. Esci lá fuori. Scrivi il tuo”. “Insieme a Harrison Ford e al regista nominato all’Oscar® James Mangold, abbiamo lavorato a stretto contatto per creare un film intimo che si distinguesse per la sua natura tranquilla, diversamente da ció che gli spettatori si aspettano dagli spot pubblicitari di Big Game, ma molto coerente con molti dei nostri film passati per l’evento nel corso degli anni. Sono molto orgoglioso di questa creazione interna, una novitá per Stellantis per uno spot pubblicitario di Big Game. Stabilisce un nuovo standard e crea un modo piú significativo e autentico di collaborare con gli artisti piú rispettati del settore” ha dichiarato Olivier Franèois, Global Chief Marketing Officer di Stellantis. “Ho accettato questa collaborazione per merito della sceneggiatura. È una comunicazione molto diretta sulla vita, in un parallelismo naturale con i SUV Jeep, un aggancio logico. Non mi ha richiesto di ripresentarmi, sottolineando il fatto che nella mia vita sono stato molte cose e sono conosciuto per progetti o ruoli specifici. È solo una chiacchierata tranquilla da parte di qualcuno che condivide un’idea. Adoro il modo in cui si é sviluppato” ha detto Harrison Ford. “Nato in battaglia e forgiato in acciaio nel 1941, il marchio Jeep ha rappresentato la libertá e l’avventura, superando i limiti, affrontando la concorrenza e superando ogni ostacolo per oltre 80 anni. Nello spot di Big Game di quest’anno, il marchio Jeep ha ragazzo che per antonomasia incarna l’avventura sia sullo schermo sia fuori. Nel cinema, Harrison Ford ha superato le probabilitá e ha volato da una parte all’altra della galassia in nome della libertá, e nella vita reale é noto per tracciare la sua strada. Quindi sí, Ford é un volto ideale per parlare di Jeep. In qualitá di marchio piú patriottico d’America negli ultimi 23 anni consecutivi, ha senso che il marchio Jeep continui ad essere uno dei piú grandi sostenitori creativi del settore del Big Game. E non c’era palcoscenico piú grande per questa dichiarazione di Harrison Ford al pubblico americano: Jeep lo rende felice” ha concluso Bob Broderdorf, CEO del marchio Jeep. foto: ufficio stampa Stellantis (ITALPRESS). tvi/com 10-Feb-25 18:39

