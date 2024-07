Jlr e Meridian estendono partnership per tecnologie audio

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Jaguar Land Rover ha esteso la sua collaborazione ingegneristica a lungo termine con Meridian per sviluppare e realizzare sistemi audio in-car ad alte prestazioni destinati alla prossima generazione di veicoli elettrici. Dal 2010, JLR collabora con lo specialista audio con sede a Cambridge nello sviluppo dei sistemi audio per tutti i veicoli dei suoi brand: Range Rover, Defender, Discovery e Jaguar. L’estensione di questa collaborazione consentirá agli specialisti Meridian di contribuire alla progettazione dei nuovi modelli giá nelle prime fasi, il che é fondamentale per l’avanzamento dei piani di elettrificazione JLR. Questo lavoro iniziale congiunto ha portato allo sviluppo di speciali cabine progettate per creare esperienze audio ottimali. L’attuale apice della tecnologia audio per auto Meridian si trova sui modelli Range Rover con il Meridian Signature Sound System. Questo sistema da 1600 W é dotato di 35 altoparlanti, inclusi due altoparlanti da 20 W in ciascuno dei quattro poggiatesta principali, per un’esperienza sonora piú coinvolgente. Il sistema audio supporta la raffinatezza fornita dalla piattaforma MLA-Flex che offre serenitá e tranquillitá in cabina, garantendo ai passeggeri un’esperienza di prima classe. Un sistema di cancellazione attiva del rumore di terza generazione monitora le vibrazioni delle ruote, il rumore degli pneumatici e i suoni del motore trasmessi nell’abitacolo, e li annulla generando un segnale opposto, che viene riprodotto attraverso gli altoparlanti del sistema. Questa tecnologia puó contribuire ad arrivare riposati anche dopo i viaggi piú lunghi. Un’altra innovazione derivante dalla collaborazione tra JLR e Meridian é l’opzionale Range Rover Tailgate Event Suite, che dispone di quattro altoparlanti posteriori aggiuntivi per consentire al sistema di intrattenimento le migliori prestazioni anche quando si socializza con il portellone aperto. foto: ufficio stampa JLR Italia (ITALPRESS). tvi/com 16-Lug-24 16:02

