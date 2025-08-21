Joao Mario “Sono molto motivato, alla Juve trovato grande gruppo”

agenzia

“Le richieste del mister sono di un calcio offensivo, mi trovo a mio agio” TORINO (ITALPRESS) – “I primi giorni sono stati incredibili per me, mi sono trovato davvero bene. C’é un gruppo di grande qualitá e l’ambientamento é stato semplice. Sento che siamo pronti per iniziare la stagione, abbiamo lavorato tanto”. Cosí Joao Mario, laterale portoghese classe 2000, neoacquisto della Juventus, nel corso della sua conferenza stampa di presentazione. “Nelle partite che ho disputato mi sono trovato bene – ha aggiunto Joao Mario -. Le richieste del mister sono di un calcio offensivo, mi trovo a mio agio. Sto cercando di migliorare giorno dopo giorno, ma l’obiettivo é crescere ancora e aiutare la squadra. Sono rimasto sorpreso dalla grandezza di questo club, uno dei migliori al mondo, sono molto motivato”. Il terzino destro arriva dal Porto, un club che “compete ad alti livelli” e quindi Joao Mario si sente “preparato per aiutare la squadra e dare il meglio per raggiungere le vittorie. Cerco di trasformare la pressione in qualcosa di positivo. Questo é un club abituato a vincere e ha sempre questo obiettivo. Mentalmente sono preparato”. Poi sulla sfida con il Parma che segnerá il debutto in campionato: “Domenica sará difficile, sappiamo che il campionato italiano é molto competitivo, non ci sono partite facili. In settimana ci siamo preparati, l’obiettivo sará quello di tutte le partite: la vittoria. Siamo fiduciosi e ci sentiamo preparati”. Qualche anno fa il ruolo che ricoprirá Joao Mario era occupato dal suo connazionale Joao Cancelo: “Mi sono ispirato a lui, siamo simili dal punto di vista delle caratteristiche. Lo ammiro molto e mi ha dato tanti consigli ma non abbiamo parlato del mio trasferimento”. Joao Mario ha poi parlato di Alberto Costa, che ha fatto il suo percorso inverso passando al Porto: “E’ un giocatore dal grande potenziale, mio connazionale. Nel Portogallo ci sará una bella concorrenza”. Infine, sugli aspetti che sta cercando di curare di piú: “Devo lavorare per esaltare i miei punti forti e devo migliorare a livello difensivo”, ha concluso Joao Mario. – Foto: Ipa Agency – (ITALPRESS). xd6/gm/red 21-Ago-25 15:12

