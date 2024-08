Judo d’oro a Parigi, Alice Bellandi campionessa nei -78 kg

agenzia

In finale, sotto gli occhi della premier Meloni, successo sull’israeliana Lanin PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Si corona finalmente il sogno dell’Italia del judo, che conquista la tanto attesa medaglia d’oro. Sotto gli occhi della premier Giorgia Meloni, che aveva al suo fianco il presidente del Coni Giovanni Malagó e il ministro dello Sport Andrea Abodi, Alice Bellandi festeggia la vittoria nella categoria -78 kg. Una medaglia attesa e fortemente voluta dalla numero uno del ranking mondiale, che si trovava giá in vantaggio per un waza-ari quando l’israeliana Inbar Lanir ha ottenuto la terza sanzione, con annesso ko a tavolino. Salgono cosí a cinque gli ori per l’Italia, che raggiunge quota 15 medaglie. Nella stessa categoria, i bronzi sono andati alla cinese Ma Zhenzhao e alla portoghese Patricia Sampaio. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). col/glb/red 01-Ago-24 19:53

