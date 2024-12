Juri Morico riconfermato presidente nazionale di OPES

agenzia

La rielezione é avvenuta al Salone d’Onore del CONI ROMA (ITALPRESS) – Al Salone d’Onore del CONI, Juri Morico é stato riconfermato presidente nazionale di OPES, “un passaggio che determina la volontá di proseguire e consolidare il percorso intrapreso fino ad oggi”. La rielezione, spiega una nota, é avvenuta alla presenza del numero uno del CONI, Giovanni Malagó, dei Ministri Andrea Abodi e Francesco Lollobrigida, del Viceministro Maria Teresa Bellucci e della Capo segreteria politica di Fratelli d’Italia, Arianna Meloni. “Personalitá che – continua la nota – hanno inteso ribadire il proprio supporto e vicinanza al Presidente Morico e a tutta la squadra di OPES per l’impegno – passato e futuro – profuso relativamente a sport, terzo settore, servizio civile universale e formazione”. A seguito dell’Assemblea si é tenuto il primo Consiglio di questo nuovo corso in cui sono stati eletti i Vicepresidenti e i membri di giunta. “Da quando ho assunto la carica di Presidente Nazionale, sono cambiate alcune cose – ha detto Morico -. L’attivitá sportiva é stata uficialmente riconosciuta dalla nostra Costituzione, con le modifiche all’articolo 33; un passaggio che ci induce a perseguire, con ulteriore passione ed entusiasmo, l’obiettivo di costruire una cultura dello sport solida e consapevole. Sono andate maturando le riforme dello sport e del terzo settore; materie in cui siamo coinvolti direttamente e indirettamente. Abbiamo il compito e il dovere di assolvere a tutte le disposizioni, essere parte attiva e quindi partecipare ai tavoli di discussione riconoscendone l’assoluta autorevolezza e virtú nel poter avviare importanti cambiamenti; ma, osservando missione e visione dell’Ente, abbiamo anche l’onere di formare e informare tutte le associazioni e le realtá che ruotano nel nostro universo – oltre 800 mila. Ci siamo risollevati dopo la pandemia cercando di renderci protagonisti della ripresa, creando connessioni, ampliando il nostro raggio di azione e attivando reti con partner, portatori di interesse, e associazioni”. “Ripartiamo dagli obiettivi raggiunti, come parlare di sport al Parlamento Europeo, o afrontare il tema del bullismo e del cyberbullismo alla Mostra del Cinema di Venezia, affermando cosí la visione che la rete di collaborazioni funziona, che il lavoro svolto insieme funziona – ha aggiunto -. Siamo cresciuti: i nostri comitati, i nostri settori lo hanno fatto. Questo perchê credo fermamente che tutte le persone del mondo OPES siano risorse in grado davvero di generare valore. Ed é su questo valore, sulle basi che abbiamo gettato che costruiremo per i prossimi quattro anni”. Di seguito l’elenco delle personalitá intervenute durante i lavori assembleari: Marco Mezzaroma, Presidente Sport e Salute S.p.A, Claudio Barbaro, Sottosegretario di Stato del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Michele Sciscioli, Capo del Dipartimento per le Politiche giovanili ed il Servizio Civile Universale – Presidenza del Consiglio dei Ministri, Flavio Siniscalchi, Capo Dipartimento per lo Sport – Presidenza del Consiglio dei Ministri, Riccardo Viola, Presidente Comitato Regionale CONI Lazio, e Paolo Giuntarelli, Direttore regionale – Direzione regionale affari della Presidenza, Turismo, Cinema, Audiovisivo e Sport, Federica Celestini Campanari, Commissario straordinario Agenzia Italiana per la Gioventú, Paolo Serapiglia, Presidente Endas, e Fabio Fortuna, Magnifico Rettore Unicusano. – foto ufficio stampa OPES – (ITALPRESS). fsc/com 01-Dic-24 15:02

