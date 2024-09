Juric “Battere l’Athletic Bilbao il mio unico pensiero”

agenzia

“Questa Roma ha una rosa ottima, in futuro spero di avere anche Zalewski”, spiega il tecnico giallorosso. ROMA (ITALPRESS) – “Con tutta sinceritá al momento spero solo di vincere domani. La mia concentrazione é tutta sulla partita e sul fare le cose giuste. Il mio unico pensiero é questo. Prepareremo la partita come prepariamo tutte le altre. Non sono emozionato, si gioca come giocheremo contro qualsiasi altra squadra. Per quanto riguarda i tifosi, spero che con prestazioni come quella contro l’Udinese staranno vicino alla squadra. Noi dobbiamo continuare a fare bene e sicuramente avremo il loro supporto”. Queste le parole dell’allenatore della Roma, Ivan Juric, che, alla vigilia della prima sfida di Europa League contro l’Athletic Bilbao, assicura di non pensare al suo futuro sulla panchina giallorossa ma solo alla sfida contro i baschi. “La vittoria dell’altro giorno ha cambiato la faccia dei giocatori, c’é piú entusiasmo, speriamo di ripetere la prestazione fatta contro l’Udinese domani e di vincere”. L’allenatore giallorosso ha affrontato anche l’argomento Zalewski, giocatore finito ai margini della prima squadra dopo le vicende legate al mercato. “In questo momento non c’é ma spero che ci sará in futuro”, ha tagliato corto il successore di De Rossi, che poi sulla formazione ha detto: “Qualcosa cambieremo, anche perché per me é necessario conoscere bene i giocatori”. Non ci sará Pellegrini. “E’ cosí”, ha confermato Juric, aggiungendo: “Giá domenica ha giocato ed era a rischio ma voleva esserci. Spero di riaverlo alla prossima. Io lo vedo sereno, come tutto il gruppo. Sono contento di lui e di tutti gli altri. La rosa é ottima. Konê ha talento e tanta voglia di lavorare; faremo una bella stagione insieme. Soulê lo vedo come trequartista, non a tutta fascia. Penso che per lui sia stato un grande salto ma é un ragazzo che lavora”. In conferenza stampa anche il difensore della Roma Mario Hermoso. “De Rossi mi ha portato qui, se sono a Roma lo devo a lui, é stata la persona che mi ha teso la mano e devo ringraziarlo. Sono in una cittá bellissima con una tifoseria davvero fantastica. Per certi versi é simile a quella dell’Atletico Madrid e sono sicuro che faremo insieme un bel cammino, ricco di bei momenti”. “Uno dei motivi che mi ha spinto a scegliere la Roma é stato il progetto, una rosa con grandi calciatori e un’ottima campagna acquisti – ha proseguito il difensore giallorosso -. Dobbiamo imporci un livello alto, essere qui per lottare e acquisire una mentalitá di un certo tipo. In questo senso io spero di poter aiutare a trasmetterla e a condividerla con i compagni. Quando si inizia a vincere lo status del club aumenta. Il nostro obiettivo dev’essere quello di lottare ad alto livello in tutte le competizioni”. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). spf/ari/pdm/red 25-Set-24 15:35

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA