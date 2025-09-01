Katrin Adt nominata Ceo della marca Dacia

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Katrin Adt entra a far parte di Renault Group in data odierna assumendo la posizione di CEO della Marca Dacia, succedendo a Denis Le Vot, che lascia l’azienda. Ex Vicepresidente di Mercedes, Katrin entrerá a far parte anche del Comitato di Direzione del Gruppo. Nell’ambito della nuova composizione organizzativa, riporterá a Fabrice Cambolive, Chief Growth Officer di Renault Group. Sotto la direzione di Denis, Dacia é diventata una Marca forte, con una gamma attrattiva, che ha conquistato una base clienti piú ampia. In nome di Renault Group, vorrei esprimere la mia gratitudine a Denis per tutti i risultati che ha ottenuto nel corso degli anni. Do il benvenuto a Katrin Adt, la cui esperienza nel settore automotive sará una risorsa di fondamentale importanza per Dacia” ha dichiarato Franèois Provost, CEO di Renault Group. “Siamo lieti di dare il benvenuto a Katrin come responsabile Dacia. La sua grande conoscenza e competenza nello sviluppo del business ci consentiranno di continuare ad imprimere dinamicitá alla Marca, ma soprattutto di affrontare insieme la prossima sfida: elettrificare la gamma ‘in stile Dacia’. Ora che la Marca si é confermata saldamente sul podio del mercato delle vendite a privati in Europa, spetta a noi renderla un nuovo punto di riferimento dei veicoli elettrificati” ha affermato Fabrice Cambolive, Chief Growth Officer di Renault Group. Ora riconosciuta come la Marca specializzata nella mobilitá accessibile, DACIA si sta espandendo rapidamente, soprattutto con il lancio del suo SUV del segmento C, BIGSTER. Katrin Adt vanta circa 26 anni di esperienza nell’industria automotive, avendo lavorato per Daimler e Mercedes-Benz. Con una formazione giuridica, ha ricoperto diverse posizioni di alto livello: CEO di Mercedes-Benz in Lussemburgo, Vicepresidente Sviluppo Risorse Umane in Daimler, CEO del brand Smart e, successivamente, CEO di Mercedes-Benz Own Retail Europe. Piú di recente, ha diretto l’audit aziendale di Mercedes-Benz. Con una carriera incentrata soprattutto su vendite e retail, Katrin ha guidato trasformazioni di fondamentale importanza, come la transizione per fare di Smart un brand 100% elettrico. Katrin é anche fortemente impegnata nella promozione della diversitá e nel mentoring delle donne in ambito tecnologico. “Sono entusiasta di entrare a far parte di Renault Group ed assumere la direzione della Marca Dacia. È un privilegio poter contribuire a scrivere il prossimo capitolo della sua straordinaria success story, insieme ad un team eccezionale. Plasmare le aziende per il futuro é sempre stata la mia forza motrice. Oggi stiamo vivendo un momento cruciale – sia da un punto di vista tecnologico che sociale – nel rapporto con l’automobile. Dacia ha sistematicamente dimostrato la rilevanza del suo approccio con prodotti che rispondono fino in fondo alle attese dei clienti. Piú di una semplice Marca, Dacia é una visione della mobilitá audace, intelligente e accessibile. Ora siamo tutti pronti, insieme a tutti i team di Dacia e del Gruppo, ma anche a fornitori, partner e distributori, per proseguire questo straordinario viaggio. Con energia, ambizione e una determinazione condivisa, continueremo a sfidare le convenzioni e ad offrire valore per i nostri clienti” ha sottolineato Katrin Adt, CEO di Dacia. foto: ufficio stampa Renault Group Italia (ITALPRESS). tvi/com 01-Set-25 16:06

