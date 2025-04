Kia EV3 é World Car of the Year 2025

agenzia

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Kia EV3 é stata premiata con il prestigioso titolo di World Car of the Year 2025. In occasione del New York International Auto Show 2025 si é svolta la cerimonia di consegna dei World Car Awards in cui Kia EV3, il SUV compatto 100% elettrico, ha ottenuto l’importante riconoscimento. “È un immenso onore per tutti noi di Kia che EV3 sia stata insignita di un titolo cosí significativo come il World Car of Year 2025. Questo premio evidenzia la leadership globale di Kia nel proporre soluzioni di mobilitá sostenibili, con un design all’avanguardia e tecnologicamente avanzate, sottolineando come le caratteristiche di EV3, leader del segmento, attribuiscano nuovo valore alla user experience dei clienti in tutto il mondo”, ha commentato Ho Sung Song, Presidente e CEO di Kia. I World Car Awards 2025 sono stati assegnati da una giuria internazionale composta da 96 giornalisti specializzati automotive provenienti da 30 paesi. La vittoria di EV3 aumenta il palmares di Kia, portando a sei il totale dei premi vinti dal 2020 ai World Car Awards. EV3 trasferisce ad una fascia di utenti davvero molto ampia le innovazioni all’avanguardia dell’ammiraglia EV9, stabilendo nuovi standard nel segmento dei SUV compatti 100% elettrici. EV3 si presenta con linee esterne all’avanguardia coniugate ad interni innovativi e pratici che massimizzano lo spazio, la funzionalitá e il comfort. EV3 offre un’autonomia fino a 605 km, leader del segmento, e puó essere ricaricata in soli 31 minuti* dal 10 al 80%, di fatto garantendo una fruibilitá straordinaria. L’innovativo design degli interni pone l’accento su spazio, comfort e accessibilitá, mentre l’Assistente AI di Kia, i sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) e gli aggiornamenti Over-the-Air (OTA) innalzano ad un livello superiore la vita a bordo grazie a tecnologie all’avanguardia. foto: ufficio stampa Kia Italia (ITALPRESS). tvi/com 17-Apr-25 14:13

