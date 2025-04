Kia EV3 si aggiudica il premio Red Dot “Best of the Best”

agenzia

MILANO (ITALPRESS) – EV3, il SUV compatto completamente elettrico di Kia, é stato premiato come ‘Best of the Best’ nella categoria “Automobiles and Vehicles” ai Red Dot Award 2025: Product Design. Quest’ultimo importante riconoscimento segue a ruota la vittoria di EV9 nel 2024 e di EV6 nel 2022, e conferma sia la leadership di Kia nel delineare nuovi parametri di riferimento per il design a livello mondiale sia l’inarrestabile successo dei suoi modelli EV. “È un grandissimo onore ricevere il premio di design Red Dot “Best of the Best” 2025 per EV3, soprattutto dopo il successo di EV9, insignita dello stesso titolo lo scorso anno. Questo importante riconoscimento comprova la passione e la dedizione di tutto il team di Kia Design, come di tutti i nostri collaboratori a livello globale, nell’ideare e proporre nuove soluzioni di mobilitá che siano pertinenti e significative per i nostri clienti”, ha dichiarato Karim Habib, Executive Vice President & Head of Kia Global Design. “La combinazione di elementi geometrici netti, con superfici sfaccettate e flesse, basati sui principi della nostra filosofia di design “Opposites United”, si concretizza in un design emozionale ma allo stesso tempo logico e, oltre all’applicazione delle nostre 10 soluzioni relative ai materiali, propone e garantisce un approccio assolutamente responsabile alla mobilitá. Dall’estetica esterna audace agli interni innovativi ispirati agli spazi abitativi domestici, EV3 é un modello studiato nei minimi dettagli che ci auguriamo possa rendere piú facile ed efficace la possibilitá di vivere l’esperienza di un EV ad una platea molto piú ampia di utenti”. foto: ufficio stampa Kia Italia (ITALPRESS). tvi/com 28-Apr-25 21:18

