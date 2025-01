Kia EV3 vince il titolo di Compact SUV ai WWCOTY 2025

agenzia

MILANO (ITALPRESS) – Kia EV3 é stata premiata come miglior Compact SUV ai prestigiosi Women’s Worldwide Car of the Year (WWCOTY) Awards, edizione 2025. La giuria composta da 82 giornaliste specializzate provenienti da 55 paesi del mondo ha posto sul gradino piú alto del podio Kia EV3 per le sue caratteristiche di sicurezza, qualitá, prezzo, design, facilitá di guida, prestazioni e impatto ambientale, preferendola agli altri undici veicoli concorrenti nella categoria dei SUV compatti. Kia EV3, progettata per offrire la mobilitá elettrica a una fascia di utenti sempre piú ampia, si é distinta per le sue straordinarie doti in termini di guida, tecnologia, comfort e rapporto qualitá-prezzo. EV3 svetta per l’autonomia leader del segmento, capace di offrire fino a 605 km di percorrenza (WLTP) ed é dotata della tecnologia di ricarica rapida da 400 V, che permette di caricare dal 10% all’80% in appena 29 minuti. In soli 15 minuti consente inoltre di guadagnare fino a 202 km di autonomia, rendendo EV3 uno dei veicoli elettrici piú efficienti della categoria. Fedele alla filosofia di design “Opposites United”, EV3 coniuga modernitá e natura al fine di declinare un design esterno e interno sorprendente e, allo stesso tempo, armonioso. Il passo di 2,68 metri e la lunghezza di 4,30 metri hanno consentito di ricavare un interno spazioso e rivoluzionario al pari di un salotto di casa. EV3 vanta un bagagliaio con una capacitá di 460 litri e un ripiano flessibile a due livelli, piú un comodo vano frunk da 25 litri. Il riconoscimento conquistato da Kia EV3 ai WWCOTY Awards 2025 é una prova concreta dell’impegno di Kia nel realizzare veicoli che sappiano rispondere ad un’ampia varietá di aspettative e preferenze. Evidenzia, inoltre, l’appeal a livello globale di EV3 e la sua affinitá con le donne in tutto il mondo. Kia EV3 accede di diritto, ora, alla fase finale per concorrere al titolo assoluto di WWCOTY Award, insieme alle altre cinque vetture affermatesi nelle diverse categorie, tra cui 4×4 e Pick-Up, Large SUV, Large Car, Performance And Luxury Cars e Urban Model. Il WWCOTY Supreme Winner, premio che l’anno scorso é stato vinto da Kia EV9, sará annunciato il 6 marzo, due giorni prima della Giornata internazionale della donna. foto: ufficio stampa Kia Italia (ITALPRESS). tvi/com 09-Gen-25 17:21

