Kia EV4 dimostra la sua resistenza con test durata e batteria ai vertici

MILANO (ITALPRESS) – EV4, ultimo modello compatto completamente elettrico della gamma Kia, alza l’asticella nella competizione sulla durata e sulla resistenza dei veicoli elettrici ad alte prestazioni. La progettazione di EV4 é stata guidata dalla ricerca della massima durata, tanto da presentare innovazioni tali da garantire prestazioni stabili e durature sulle lunghe distanze, in climi difficili e negli utilizzi prolungati. L’autonomia di EV4 é da attribuirsi principalmente al sistema di batterie di quarta generazione di Kia. Questo combina una gestione termica avanzata con una distribuzione ottimizzata del liquido refrigerante su ogni singola cella. Tali miglioramenti permettono alla batteria di funzionare a temperature ottimali per la sicurezza, anche in condizioni di stress elevato. Con questo funzionamento ottimizzato il sistema prolunga la durata degli accumulatori e mantiene costanti le prestazioni. Dopo approfonditi test di resistenza, tra cui un test di durata di 110.000 chilometri condotto sulle impegnative strade europee e un percorso di 10.000 chilometri al Nýrburgring, simulati al 90-95% delle prestazioni massime del modello, EV4 ha evidenziato un livello di decadimento minimo e un’efficienza costante della batteria. Ripetute sessioni di ricarica ultra rapida, tra un giro e l’altro al Nýrburgring, hanno ulteriormente sollecitato il sistema. Nonostante le condizioni molto impegnative, EV4 ha mantenuto prestazioni impressionanti durante tutta la durata della prova. “Volendo offrire ai nostri clienti un veicolo elettrico affidabile per l’uso quotidiano, abbiamo ritenuto di dover verificare la resistenza di EV4 sia in ambienti normali ma anche estremi”, ha dichiarato Stephan Hoferer, Manager Durability Development presso il Centro Tecnico Hyundai Motor Europe. “Attraverso i rigorosi test condotti su strade ghiacciate e in circuito, abbiamo la certezza che EV4 si distinguerá per le prestazioni affidabili ben oltre le esigenze quotidiane.” Gli ingegneri hanno confermato la battery State-of-Health (SoH), letteralmente lo stato di salute della batteria, del 95% dopo 10.000 chilometri di test in pista e 110.000 chilometri di prova su strada. Questo impegnativo programma di prove ha dimostrato che EV4 é un veicolo elettrico affidabile e ad alta resistenza, per tutti coloro i quali cercano sicurezza e affidabilitá a lungo termine. EV4 si caratterizza anche, grazie alla straordinarietá delle prestazioni della batteria, per la frenata rigenerativa. Il sistema migliora l’efficienza a lungo termine, riducendo il carico sulla batteria e recuperando fino al 25% di energia in decelerazione. Grazie al design solido e alla gestione intelligente dell’energia, EV4 viene venduta con la garanzia di 160.000 chilometri percorsi o otto anni di utilizzo regolare 1, per un mantenimento di almeno il 70% della capacitá della batteria. foto: ufficio stampa Kia Italia (ITALPRESS). tvi/com 01-Ago-25 16:40

