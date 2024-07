Kia Italia consegna EV9 per soccorso avanzato ad AVIS

agenzia

MILANO (ITALPRESS) – Kia Italia ha consegnato una Kia EV9 attrezzata per il soccorso avanzato all’Associazione AVIS Cologno Monzese, dopo aver raggiunto il target stabilito di oltre 300 accessi al “Kia Unstoppable Energy”, allestito in Piazza Duomo a Milano durante la Stramilano 2024. Le chiavi della vettura sono state consegnate dal Presidente & CEO di Kia Italia Key Young Choi al Presidente di AVIS di Cologno Monzese Stefano Fortunato. Kia prosegue nell’impegno di ispirare il movimento tra le persone e di contribuire al benessere della comunitá attraverso iniziative concrete sul territorio. La donazione di una Kia EV9, SUV 100% elettrico di punta del brand, si inserisce all’interno della strategia di CSR del brand, che da anni scende in prima linea, ispirando azioni concrete per le persone e per il pianeta. La Kia EV9 attrezzata come automedica per il soccorso avanzato andrá a potenziare il parco mezzi di AVIS. La Pubblica Assistenza AVIS Cologno Monzese, é un’associazione di volontariato che si adopera esclusivamente per finalitá di solidarietá sociale, civile e culturale, avvalendosi dell’opera dei volontari, del personale dipendente e di giovani del servizio civile volontario. EV9, modello di punta di Kia, si presta perfettamente allo scopo di automedica grazie alle dimensioni generose (lunghezza di 5.010 mm e passo di 3.100 mm), alla versatilitá del proprio abitacolo, all’autonomia di guida fino a 563 chilometri nel ciclo WLTP e ADAS di terzo livello. foto: ufficio stampa Kia Italia (ITALPRESS). tvi/com 18-Lug-24 13:54

