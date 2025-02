Kia lancia nuovi servizi di ricarica intelligente per veicoli elettrici

agenzia

SEOUL (COREA DEL SUD) (ITALPRESS) – Kia incrementa le capacitá di utilizzo e gestione dell’energia della sua gamma di veicoli elettrici (EV) con il lancio dei servizi di smart charging e Vehicle-to-Home (V2H) in determinati Stati dell’Europa e degli USA. Questa fase rappresenta il primo step nello sviluppo del programma globale di Hyundai Motor Group in direzione dei servizi Vehicle-to-Everything (V2X). L’introduzione di Smart Charging nei Paesi Bassi e di V2H emergency backup in alcuni Stati degli USA a partire da fine febbraio segna l’inizio di una nuova fase. L’avvio di questi servizi pone le basi per un’ulteriore integrazione di funzionalitá innovative nella gamma elettrificata di Hyundai Motor Company, secondo il piano del Gruppo di arrivare a trasformare i veicoli elettrici in veri e propri hub connessi ed efficienti dal punto di vista energetico, andando oltre il concetto tradizionale di trasporto. ll servizio Smart Charging di Kia, disponibile per i clienti Kia dei Paesi Bassi, aiuterá ad ottimizzare i costi della ricarica, sfruttando la variazione delle tariffe durante l’arco della giornata. Effettuando la ricarica nelle fasce orarie piú convenienti gli utenti di EV avranno un sicuro risparmio sul costo dell’energia. L’app Kia Smart Charge, disponibile con download gratuito su Apple Store e Google Play Store, é compatibile con qualsiasi caricabatterie domestico. Sincronizza i dati del veicolo con quelli del fornitore di energia per assicurare che la ricarica avvenga nella fascia oraria piú conveniente. Kia, nel corso di quest’anno, amplierá l’offerta anche con il servizio Vehicle-to-Grid (V2G), che consentirá agli utenti di restituire l’energia in eccesso alla rete. Negli Stati Uniti, Kia introdurrá il 28 febbraio in sette stati, inclusa la California la funzionalitá V2H. Il servizio trasforma EV9 in una power source, capace di funzionare quale fonte di alimentazione di emergenza durante eventuali interruzioni della rete di energia, riducendo i disagi. Consente, inoltre, a EV9 di immagazzinare energia quando le tariffe sono basse e di utilizzarla successivamente in casa quando le tariffe diventano alte, contribuendo ad un’effettiva ottimizzazione dei costi energetici domestici. Kia é impegnata nell’estendere V2H a piú Stati e a piú modelli EV, con prioritá per i mercati chiave e procedendo a stretto contatto con gli enti legislativi. Kia sta collaborando in California con i principali servizi di pubblica utilitá per estendere ulteriormente il suo programma V2G. Queste iniziative rispondono alla vision del Gruppo di trasformare i veicoli elettrici in fonti di energia essenziali, riducendo i costi per gli utenti e migliorandone la capacitá di resilienza energetica. “Come parte dell’iniziativa globale Vehicle-to-Everything di Hyundai Motor Group, i nuovi servizi di Kia sono progettati per offrire ai proprietari di EV non solo maggiore praticitá, ma anche vantaggi significativi in ??termini di risparmio sui costi e di maggiore efficienza nella gestione dell’energia. Ampliando le funzionalitá dei nostri EV oltre il semplice trasporto, stiamo consolidando la posizione di leadership di Kia nel settore in rapida evoluzione degli EV. Il nostro impegno nell’introduzione di soluzioni innovative come V2H e V2G evidenzia come Kia sia in prima linea in questa transizione, seriamente impegnata nella creazione di un futuro piú sostenibile e connesso per i nostri clienti”, ha dichiarato Heung Soo Kim, Executive Vice President e Head of Global Strategy Office in Hyundai Motor Group. foto: ufficio stampa Kia Italia (ITALPRESS). tvi/com 27-Feb-25 15:00

