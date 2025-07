Kia offre nuovo livello di navigazione con lancio dei Google POIs

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Kia EV4 é la prima berlina elettrica del brand, progettata specificamente per l’Europa, per la mobilitá urbana ma non solo e, soprattutto, pensata per rendere la mobilitá elettrificata accessibile ad una platea sempre piú vasta di utenti. Versatile e pratica, si propone con caratteristiche di elevata connettivitá: EV4 é il primo modello Kia a includere i Google Points of Interest (POIs) nel sistema di navigazione. Google é il metodo principe “the go-to method” per cercare informazioni su luoghi, attivitá, attrazioni e luoghi di interesse. Un POI puó essere qualsiasi attivitá con nome, posizione e informazioni aggiornate riconosciuti da Google e contrassegnati con marcatori sulla mappa. L’aggiunta dei POI di Google al sistema di navigazione di EV4 consente agli utenti di ottenere un percorso dettagliato turn-by-turn direttamente al POI e di accedere a informazioni dettagliate inclusi i parcheggi, gli orari di apertura, i prezzi, gli orari di punta e molto altro. “Offrire informazioni precise sui luoghi tramite Google POI consente agli utenti di prendere decisioni corrette e complete prima di ogni viaggio come anche di modificarle successivamente”, ha dichiarato Pablo Martinez Masip, Vice President of Product & Marketing di Kia Europe. “Gli esercizi commerciali chiudono, gli orari di apertura cambiano, i parcheggi disponibili aumentano e offrire ai nostri utenti queste informazioni sullo schermo di bordo porta ad un livello superiore sia la navigazione sia l’esperienza di guida”. Su Kia EV4 i Google POIs saranno disponibili fin dall’inizio della produzione. Gli altri modelli Kia dotati di Connected Car Navigation Cockpit (ccNC) potranno ricevere i Google POI come aggiornamento gratuito quest’estate. Gli utenti di modelli Kia con ccNC potranno beneficiare di questo aggiornamento gratuito e tutti i prossimi modelli del brand equipaggiati con ccNC avranno i Google POI preinstallati. I POI di Google vengono costantemente aggiornati in tempo reale dagli utenti all’interno dell’ecosistema Google, con precisione real-time ed elevata qualitá delle informazioni completate da foto, menu, valutazioni, recensioni, accessibilitá e altro ancora. foto: ufficio stampa Kia Italia (ITALPRESS). tvi/com 22-Lug-25 12:59

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA