Kia presenta novitá gamma auto elettriche all’IAA Mobility di Monaco

MILANO (ITALPRESS) – Kia ha dato ufficialmente il via ad una nuova fase della sua offensiva elettrica con il lancio di una serie di modelli inediti. La gamma di nuovi veicoli elettrici che il brand si accinge a presentare all’IAA Mobility 2025 di Monaco di Baviera (IAA Open Space in Ludwigstrasse, 9-14 settembre, ingresso gratuito e senza biglietto) si preannuncia davvero ampia e articolata. La compatta EV4 e il Concept EV2 saranno esposte in anteprima per il pubblico presso lo stand Kia nel cuore di Monaco di Baviera. Debutteranno anche, per la prima volta dal vivo in Europa, il SUV EV5 e il PV5, il primo modello ad essere lanciato nell’ambito della strategia Platform Beyond Vehicle (PBV) del brand. Saranno disponibili, inoltre, nell’area test drive, tre modelli pluripremiati dell’attuale gamma elettrica di Kia: il SUV compatto EV3, fresco vincitore del “World Car of the Year 2025” e del “Golden Steering Wheel 2024” (categoria “Miglior auto sotto i 40.000 euro”), l’ammiraglia Kia a sette posti EV9 (“World Car of the Year 2024”, “World Electric Vehicle 2024”, “Golden Steering Wheel 2023” nella categoria “Family Cars”) e il crossover EV6 restyling, che é stato il primo veicolo del brand coreano ad aggiudicarsi in Europa il titolo di “Car of the Year” nel 2022. La nuova Kia EV4 debutterá sul mercato nel quarto trimestre di quest’anno ed é il primo veicolo elettrico del brand costruito in Europa, specificamente per i clienti europei. EV4 coniuga una tecnologia volta alla massima praticitá, un design innovativo e un’esperienza d’utilizzo eccezionale, proprio per poter soddisfare il piú ampio ventaglio di esigenze. Premiére europea anche per Kia EV5, che combina un design da SUV con spiccate doti di praticitá per l’uso quotidiano e tecnologia all’avanguardia. Il design muscoloso ma raffinato, l’abitacolo spazioso e versatile e le funzionalitá elettriche avanzate rendono evidente come EV5 sia stata progettata per soddisfare le aspettative e gli stili di vita dei clienti europei. A Monaco di Baviera saranno esposti anche PV5 Cargo e PV5 Passenger, primi modelli ad essere lanciati nell’ambito della strategia Platform Beyond Vehicle (PBV) del brand. Kia PV5, progettato appositamente per soddisfare le esigenze in continua evoluzione della mobilitá e del trasporto contemporaneo, si propone come una soluzione intelligente, altamente flessibile e, soprattutto, incentrata sull’utilizzatore. Infine, il Kia Concept EV2 é un SUV agile e compatto e offre un’anteprima di un prossimo modello di Kia completamente elettrico. Progettato per trasformare il modo in cui gli utenti vivono gli spazi urbani, il Concept EV2 evidenzia come Kia potrebbe rivolgersi a clienti con una particolare attenzione al lifestyle, alla sostenibilitá e desiderosi di sperimentare nuove tecnologie. foto: ufficio stampa Kia Italia (ITALPRESS). tvi/com 29-Ago-25 12:18

