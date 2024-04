Kia presenta roadmap per guidare l’era dell’elettrificazione globale

agenzia

SEOUL (COREA DEL SUD) (ITALPRESS) – Kia, in occasione del CEO Investor Day svoltosi a Seul in Corea, ha diffuso un aggiornamento sulle future strategie e gli obiettivi finanziari. Sulla base degli ottimi risultati conseguiti negli ultimi anni dall’annuncio della sua strategia di medio-lungo termine, Kia intende ora concentrarsi sull’aggiornamento e sul potenziamento della business strategy 2030, resa nota lo scorso anno, in modo da rispondere efficacemente alle incertezze nel panorama globale della mobilitá. Kia ha illustrato gli aggiornamenti introdotti nella business strategy di medio e lungo termine dando grande risalto all’elettrificazione e al business dei PBV (Purpose Built Vehicle). È stato confermato l’obiettivo del 2030 di vendere 4,3 milioni di veicoli all’anno, di cui 1,6 milioni totalmente elettrici (EV). Il target di 4,3 milioni per il 2030 é superiore del 34,4% all’obiettivo stabilito per il 2024 di 3,2 milioni di unitá. L’azienda intende divenire brand leader nei veicoli elettrici, EV, aumentando la quota dei modelli elettrificati sul totale delle vendite, comprendendo anche i veicoli ibridi elettrici (HEV), plug-in hybrid (PHEV) e veicoli a batteria, con un obiettivo di vendita di 2,48 milioni di modelli elettrificati all’anno, ovvero il 58% delle vendite totali di Kia nel 2030. “Dopo il successo del rilancio del brand nel 2021, Kia sta rafforzando la propria strategia globale con la definizione di una gamma innovativa di veicoli elettrici e accelerando sulla transizione verso la dimensione di fornitore di soluzioni di mobilitá sostenibile”, ha dichiarato Ho Sung Song, Presidente e CEO di Kia. “Attraverso risposte pronte ed efficaci ai notevoli cambiamenti in atto nel mercato della mobilitá e implementando le strategie a medio e lungo termine, Kia rafforza il proprio impegno per il benessere dei clienti, della collettivitá, della societá globale e dell’ambiente”. foto: ufficio stampa Kia Italia (ITALPRESS). tvi/com 08-Apr-24 16:07

