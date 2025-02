Kia riprogetta lo spazio e la mobilitá con pv5

agenzia

SEOUL (COREA DEL SUD) (ITALPRESS) – Kia ha svelato il design esterno di PV5 nelle varianti Passenger e Cargo in vista del secondo EV Day del brand che si terrá alla fine di questo mese in Spagna, nella cittá di Tarragona. Anticipato dal Concept PV5 al Consumer Electronics Show (CES) del 2024, PV5 di dimensioni compatte é il primo modello a debuttare nell’ambito della nuova strategia aziendale globale Platform Beyond Vehicle (PBV) di Kia. PV5, progettato per ridefinire i concetti di spazio e mobilitá, adotterá la tecnologia EV di riferimento di Kia per rispondere alle diverse esigenze di un’ampia platea di utenti, grazie ad una modularitá innovativa, che consentirá una flessibilitá e una personalizzazione senza precedenti. Kia lancerá sul mercato PV5 in diverse configurazioni, tra cui i modelli “Passenger Van” pensato per il trasporto e la comoditá dei passeggeri e “Cargo Van” ottimizzato per il trasporto merci. Tutte l?e versioni e le varianti specifiche verranno svelate al prossimo Kia EV Day 2025. Il design contemporaneo di PV5 va oltre il tradizionale concetto di veicolo commerciale leggero, presentando un’estetica innovativa che pone l’accento su flessibilitá e personalizzazione attraverso un approccio modulare. “La gamma PV5 verrá articolata in tre diverse tipologie di carrozzeria per fornire soluzioni innovative alla piú ampia varietá di esigenze, ma ogni variante presenterá gli stessi valori di design coerenti, ispirati alla filosofia di design di Kia, Opposites United”, ha dichiarato Karim Habib, Head of Kia Global Design. “Ogni variante esprime con decisione un carattere solido, audace e futuristico e un’attitudine fortemente capace”. Alla vista frontale, PV5 Passenger Van e PV5 Cargo Van esibiscono un aspetto simile. Ogni variante é definita da una personalitá audace e futuristica, che viene enfatizzata da una parte superiore dalle linee nette e definite. L’illuminazione dal carattere distintivo si integra con il montante anteriore del veicolo al pari del design complessivo che abbina la parte superiore della carrozzeria elegante ad una parte inferiore robusta e tecnica, interpretando e sviluppando appieno i principi della filosofia “Opposites United” di Kia. I rivestimenti neri dal disegno geometrico dei passaruota e i pannelli sottoporta di PV5 conferiscono al veicolo un aspetto forte e capace, quasi da fuoristrada, mentre il profilo pulito evidenzia come la tecnologia PBV di Kia ridefinisca lo spazio e la mobilitá. Gli angoli del robusto paraurti inferiore sono stati progettati per essere intercambiabili, in modo da svolgere sia un ruolo estetico che protettivo e funzionale. Il raffinato profilo geometrico di PV5 nella variante Van passeggeri mantiene il look contemporaneo e offre un’eccellente visibilitá grazie all’ampia area vetrata, resa possibile dalla linea di cintura bassa. La sezione dei finestrini é incorniciata con un profilo di vetro grafico nero, di grande impatto estetico, andando a porsi in contrasto con il colore della carrozzeria. I robusti rivestimenti geometrici neri dei passaruota e i pannelli sottoporta del veicolo assicurano uniformitá con la gamma SUV di Kia e definiscono un aspetto quasi da tutto terreni, unendo con decisione la cabina superiore high-tech con la parte inferiore piú robusta e decisa. I gruppi ottici principali dal design distintivo arricchiti da eleganti accenti neri contribuiscono ad esaltare il fascino moderno di PV5, mentre la linea di giuntura sottolinea la silhouette geometrica e contribuisce ad un’estetica forte e robusta. La parte posteriore del PV5 Passenger Van evidenzia il carattere robusto e moderno del PBV e riflette la sua funzionalitá. La linea del montante D elegantemente smussata si estende integrandosi al meglio con il corpo vettura, migliorando la statura su strada del veicolo. PV5 é dotata di un singolo portellone posteriore sollevabile, posizionato sopra un paraurti robusto che rispecchia gli angoli protettivi anteriori. Il colore della carrozzeria si sviluppa lungo tutto il corpo vettura per accentuare lo slancio e creare una continuitá visiva unificata del design. La linea di PV5 Cargo Van é accomunata dallo stesso design geometrico del PV5 Passenger Van, ma presenta un profilo piú squadrato che va a tradursi in una maggiore efficienza volumetrica. L’estetica pulita e moderna contraddistinta da un senso dell’ordine in ogni elemento eleva il design del PV5 Cargo Van rispetto ai tradizionali veicoli commerciali leggeri. Una differenza fondamentale risiede nelle doppie porte posteriori ad apertura laterale del Cargo Van, che offrono la massima praticitá e un facile accesso per il carico e lo scarico, sempre nell’ottica di consentire agli utenti di personalizzare la propria esperienza in base alle esigenze specifiche. Il design posteriore completa le linee laterali eleganti, offrendo un aspetto solido e moderno. Questo approccio ottiene l’effetto di aumentare la capacitá di carico e creare una sensazione di grande spazio e apertura. foto: ufficio stampa Kia Italia (ITALPRESS). tvi/com 20-Feb-25 14:49

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA