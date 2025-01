Ko indolore a Braga, Lazio agli ottavi da 1^ della classe

agenzia

I portoghesi si impongono 1-0, ma i biancocelesti chiudono in testa la 1^ fase di Europa League BRAGA (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – Sconfitta indolore per la Lazio, che nell’ultima giornata della “fase campionato” dell’Europa League perde in casa del Braga per 1-0, ma conserva la testa della classifica, a coronamento di una prima parte di percorso europeo di altissimo livello. Marco Baroni deve fare i conti con numerose assenze, tra le squalifiche di Rovella e Zaccagni e gli infortuni di Vecino, Patric Tavares e Lazzari, ai quali si é aggiunto Guendouzi. Ecco, quindi, che a metá campo parte titolare Gila al fianco di Dele-Bashiru. L’avvio di partita é a favore del Braga, piú aggressivo in quanto costretto a vincere: la manovra dei padroni di casa é avvolgente e i portoghesi passano giá al 6′ con Fernandes che vede la sovrapposizione di Gomez e serve il compagno, bravo a mettere un pallone in area che Horta piazza con precisione sul secondo palo. Inizialmente la Lazio fatica a prendere le misure, ma poi alza la pressione e si fa vedere piú volte con una palla dalle retrovie a scavalcare la difesa avversaria: una soluzione efficace, ma in qualche modo i padroni di casa si salvano. Al 21′ Pedro va vicinissimo al pareggio direttamente su calcio di punizione. La seconda parte di primo tempo é molto equilibrata e senza particolari squilli, se non quello di Tchaouna nel recupero, ma l’attaccante sbaglia la scelta finale e non trova nessun compagno in mezzo. Nel secondo tempo riparte forte il Braga, deciso a raddoppiare, con la Lazio che non riesce a ripartire. La partita cambia con l’ingresso di Isaksen, che sfiora il gol con il primo pallone toccato e poi calcia un angolo su cui Noslin arriva di testa: in entrambe le occasioni molto reattivo Hornicek, che poi si prodiga in un’altra bella parata sul tiro di Dele-Bashiru dalla distanza. Il Braga si costruisce una ghiottissima occasione all’87’, ma Horta spreca tutto con un improbabile pallonetto che non scavalca Mandas. Vittoria che non serve ai portoghesi, comunque eliminati per la differenza reti, mentre la Lazio agli ottavi di finale affronterá una tra Roma, Viktoria Plzen, Ferencvaros e Porto. – Foto Ipa Agency – (ITALPRESS). spf/ari/red 30-Gen-25 23:08

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA