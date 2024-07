La bellezza femminile affronta le sfide dell’AI, nuova campagna DOVE

agenzia

MILANO (ITALPRESS) – Quasi 2 italiane su 3 ritengono che le donne di oggi debbano essere fisicamente piú attraenti rispetto alla generazione delle loro madri e la “check list” é sempre piú ambiziosa e impossibile da soddisfare: il 70% degli intervistati dichiara che le donne e le ragazze devono apparire in salute, per il 66% devono essere snelle, ed 1 donna su 2 che devono avere una vita stretta, pur essendo formosa. Questi alcuni dei dati emersi dallo studio commissionato da Dove, in occasione dei 20 anni dal lancio della campagna “Real Beauty”, per indagare quanto ancora oggi i canoni estetici influenzino le donne, il rapporto con il proprio corpo e la propria autostima. Lo spaccato italiano ci mostra che, nel 2024, il “costo” della bellezza é ancora alto. Oggi l’impegno di DOVE si evolve ulteriormente per continuare ad adattarsi alle nuove tecnologie e cogliere le sfide che esse impongono alla rappresentazione della Bellezza Autentica. Tra i temi piú discussi, che potrebbero avere un elevato impatto su giovani e adulti, e sulla percezione della realtá, l’Intelligenza Artificiale é l’ultima frontiera. La nuova campagna “The Code” illustra proprio l’impatto negativo che l’Intelligenza Artificiale, se utilizzata con scarsa consapevolezza, puó avere sull’autostima delle donne e i primi dati della sua ricerca lo dimostrano: 1 donna su 3 sente il bisogno di cambiare il proprio aspetto fisico dopo essere stata esposta a immagini generate con l’AI che ritraggono modelli estetici irraggiungibili. Gli esperti stimano che l’Intelligenza Artificiale genererá il 90% dei contenuti online entro il 2025. Dove continua a sostenere la trasparenza e la diversitá, impegnandosi a non usare mai l’AI per modificare l’aspetto delle donne protagoniste delle sue campagne. Inoltre, consapevole che il risultato che l’AI restituisce dipende al 90% dalla domanda che viene posta dall’utente, Dove ha creato “AI: guida ai prompt per difendere la Bellezza Autentica”, una guida gratuita disponibile sul sito Dove e pensata per aiutare a creare immagini rappresentative della vera Bellezza, attraverso i programmi di Intelligenza Artificiale piú popolari. Un impegno che viene da lontano. Nel 2004 Dove, partendo dall’amara veritá che solo il 2% delle donne si riteneva bella, ha lanciato la campagna “Real Beauty”, parlando di Bellezza Autentica e valorizzando il concetto di unicitá. Per la prima volta nella storia dell’industria del beauty, ha portato nelle proprie campagne donne reali, senza ritoccarle, sfidando la societá e i media per rivedere l’iconografia femminile, consapevole dell’impatto dannoso che gli standard di bellezza utopici hanno sulle donne, a partire dalle giovani generazioni. “Oggi celebriamo un traguardo importante, 20 anni di impegno sociale nel trasformare il concetto di bellezza a livello globale. Negli anni abbiamo scardinato gli stereotipi legati alla bellezza e avviato una rivoluzione nel mondo della comunicazione e dell’immaginario collettivo, nonchê nella sensibilitá di donne e uomini quando si trovano dinanzi alla rappresentazione della bellezza. Sentiamo di avere una grande responsabilitá e per questo oggi, rinnoviamo ed estendiamo il nostro impegno, focalizzando la nostra attenzione sulle nuove sfide poste dall’Intelligenza Artificiale. Dai manifesti pubblicitari del 2004 alle immagini di donne rappresentate oggi dall’AI, il nostro approccio non cambia: la Bellezza deve essere fonte di felicitá e non di ansia ed ogni bellezza diversa, nella propria unicitá, deve essere rappresentata e inclusa” spiega Ugo De Giovanni, General Manager Personal Care Unilever Italia. Presentata a Milano, durante una conferenza stampa, la nuova campagna ha come madrina Francesca Michielin. La cantante e conduttrice televisiva ha lanciato un messaggio alle giovani generazioni: “La bellezza autentica risiede nella diversitá che c’é in ognuno di noi. Ogni persona ha una storia unica, un insieme di esperienze e caratteristiche che la rendono speciale e irripetibile, come un prisma dalle tante sfaccettature e colori. Credo che sia molto importante trasmettere questi messaggi, soprattutto alle nuove generazioni. In un mondo sempre piú digitale e aperto all’intelligenza artificiale, ma cosí ingabbiato nell’idea di bellezza, stereotipata e irraggiungibile, serve ricordare che la diversitá é una ricchezza: siamo belli nella nostra unicitá, ed é proprio questa unicitá che rende il mondo un luogo affascinante e pieno di intrecci meravigliosi”. -foto ufficio stampa Omnicom Group – (ITALPRESS). abr/mgg/com 10-Lug-24 15:48

