La FDA autorizza le bustine di nicotina ZYN negli Usa

ROMA (ITALPRESS) – La Food and Drug Administration (FDA) statunitense ha autorizzato le bustine di nicotina ZYN, rendendole il primo e unico prodotto nella sua categoria ad ottenere l’autorizzazione negli Stati Uniti. L’autorizzazione FDA di tutte le bustine di nicotina ZYN attualmente commercializzate da Swedish Match negli Stati Uniti, spiega una nota, “é un passo importante per proteggere la salute pubblica, mettendo a disposizione dei fumatori adulti valide alternative alle sigarette e ad altri prodotti tradizionali del tabacco”. “Si stima che 45 milioni di americani consumino regolarmente nicotina e circa 30 milioni di loro fumino sigarette, la forma piú dannosa di consumo di nicotina – ha dichiarato Tom Hayes, Presidente di Swedish Match North America LLC – La decisione della FDA riconosce il ruolo che ZYN puó svolgere in merito alla tutela della salute pubblica, aiutando le persone ad abbandonare le sigarette e gli altri prodotti tradizionali del tabacco”. La FDA ha autorizzato i seguenti prodotti: ZYN Cool Mint 3 mg; ZYN Cool Mint 6 mg; ZYN Peppermint 3 mg; ZYN Peppermint 6 mg; ZYN Spearmint 3 mg; ZYN Spearmint 6 mg; ZYN Wintergreen 3 mg; ZYN Wintergreen 6 mg; ZYN Citrus 3 mg; ZYN Citrus 6 mg; ZYN Coffee 3 mg; ZYN Coffee 6 mg; ZYN Cinnamon 3 mg; ZYN Cinnamon 6 mg; ZYN Smooth 3 mg; ZYN Smooth 6 mg; ZYN Chill 3 mg; ZYN Chill 6 mg; ZYN Menthol 3 mg; ZYN Menthol 6 mg. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). fsc/com 17-Gen-25 15:55

