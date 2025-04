La Fiorentina vince in Slovenia, 2-1 al Celje in Conference

agenzia

I viola di Palladino si impongono nell’andata dei quarti con i gol di Ranieri e Mandragora CELJE (SLOVENIA) (ITALPRESS) – Seppur con qualche difficoltá nella prima mezz’ora e nel finale, la Fiorentina ottiene il risultato atteso nell’andata dei quarti di finale della Conference League. I viola rispondono a distanza al Chelsea e al Betis, vittoriosi rispettivamente su Legia Varsavia (3-0) e Jagiellonia (2-0), e sconfiggono 2-1 il Celje. Gli sloveni non hanno il loro centravanti titolare (Kucys) e si schierano con un 3-4-2-1 e Seslar falso nueve, mentre Palladino fa turnover: riposo iniziale per Fagioli, Kean e Dodó. La novitá é Folorunsho quinto sulla sinistra, con la Fiorentina che fatica inizialmente a carburare. Il Celje sfonda sulle fasce, squilla con Seslar e sfiora il gol con Delaurier-Chaubet; esterno della rete per l’ex Bordeaux. Spinge molto sulla destra Matko, che manda in crisi i viola, ma al 27′ ecco il vantaggio. Fa tutto Ranieri, che sfrutta la papera di Ricardo Silva per sbloccare la sfida. Da qui in poi i viola controllano i ritmi e il gioco, eccezion fatta per quell’autorete sfiorata da Comuzzo. Meritato, dunque l’1-0 al riposo. Nella ripresa Svetlin impegna subito De Gea, che riesce a deviare coi pugni. Il suo intervento risveglia la Fiorentina, che raddoppia dal dischetto. Mandragora si guadagna il penalty e lo trasforma al 61′, nel giorno che lo rende il giocatore con piú presenze (per i viola) nelle competizioni Uefa. Risponde sempre su rigore il Celje, che accorcia con Delaurier-Chaubet (66′): penalty concesso per un fallo di Pongracic su Matko. Richardson e Folorunsho sfiorano il tris, che viene annullato nel finale: Zaniolo aveva segnato, evidente il suo offside. I viola fanno i conti con le diffide nella chiusura del match, perdendo tre pedine: out per il ritorno Dodó, Moreno e Zaniolo. Il Celje, di contro, prova a pareggiarla in ogni modo: doppio intervento salvifico per De Gea, che blinda la vittoria della Fiorentina. Esulta e vince 2-1 la formazione viola, che sconfigge gli uomini di Riera nonostante un nuovo brivido (su Edmilson) nel maxi-recupero. Strada in discesa per Palladino, a meno di sorprese, nella corsa verso le semifinali di Conference. – Foto Ipa Agency – (ITALPRESS). xq3/ari/red 10-Apr-25 23:03

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA