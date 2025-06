La Juve e Tudor rinnovano, il tecnico in bianconero fino al 2027

agenzia

Ufficiale il rinnovo dell’allenatore croato, arrivato a stagione in corso per sostituire Thiago Motta TORINO (ITALPRESS) – Igor Tudor e la Juventus insieme fino al 2027 e chissá che non si vada avanti almeno fino al 2028. La ‘Signora’, infatti, prima di partire per gli Stati Uniti e prendere parte al Mondiale, ha ufficializzato il rinnovo del tecnico croato che anche da calciatore ha vissuto pagine importanti della sua carriera in bianconero. “Entusiasmo. Carisma. Juventinitá – scrive la Juventus -. Tre semplici parole. Tre sostantivi che, peró, raccontano alla perfezione che cosa é stato Igor Tudor da fine marzo a oggi, da quando é diventato l’allenatore della Juventus, e ricordano ció che continuerá a essere il tecnico croato in futuro. Da oggi é ufficiale, infatti, il suo rinnovo di contratto. Tudor si é legato al nostro club fino al 30 giugno 2027 – con opzione sul 2028 – e anche nelle prossime stagioni guiderá la prima squadra maschile, a partire dalla prima competizione ufficiale che andrá in scena negli Stati Uniti, la Fifa Club World Cup”. – Foto Ipa Agency – (ITALPRESS). ari/com 13-Giu-25 15:17

