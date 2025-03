La Juventus esonera Thiago Motta, Tudor nuovo tecnico

agenzia

L’allenatore croato, in bianconero da giocatore e come vice-Pirlo, debutterá sabato 29 contro il Genoa TORINO (ITALPRESS) – L’avventura di Thiago Motta sulla panchina della Juventus si é giá conclusa. Nella settimana della sosta del campionato per gli impegni delle Nazionali, é arrivata l’esonero da parte della societá bianconera che chiude, cosí, un rapporto iniziato con grandi aspettative, ma che si é sviluppato tra tante incomprensioni e soprattutto risultati deludenti su ogni fronte. Cosí dopo le pesanti sconfitte con Atalanta (0-4 in casa) e Fiorentina (3-0 al Franchi), che hanno fatto seguito alle cocenti eliminazioni in Champions e Coppa Italia contro Psv Eindhoven ed Empoli, si chiude l’avventura Thiago Motta e inizia quella di Igor Tudor, l’allenatore scelto per dare una scossa e inseguire l’obiettivo della qualificazione in Champions, con i bianconeri al momento quinti con un punto di ritardo sul Bologna, proprio l’ex squadra di Thiago Motta. Alle 17 di domenica 23, il comunicato ufficiale dopo giorni di voci e indiscrezioni. “La Juventus ha reso noto di aver sollevato Thiago Motta dall’incarico di allenatore della prima squadra maschile. Il club – sottolinea una nota – ringrazia Thiago Motta e tutto il suo staff per la professionalitá dimostrata e per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione, augurando loro il meglio per il futuro. Juventus FC comunica inoltre di aver affidato la guida della prima squadra a Igor Tudor che domani dirigerá il primo allenamento”. Il tecnico croato, ex difensore bianconero e vice di mister Andrea Pirlo nella stagione 2020-2021, debutterá sabato 29 marzo alle 18 nel match casalingo contro il Genoa, valido per la 30esima giornata di campionato. Tudor, molto amato dal popolo bianconero per i suoi trascorsi da calciatore, in Italia ha guidato Udinese, Verona e Lazio. – Foto Ipa Agency – (ITALPRESS). ari/red 23-Mar-25 17:22

