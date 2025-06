La Lazio annuncia Sarri, Lotito “Bentornato a casa Comandante”

agenzia

Per il 66enne tecnico toscano é un ritorno sulla panchina biancoceleste ROMA (ITALPRESS) – Maurizio Sarri é il nuovo allenatore della Lazio. Ufficiale il ritorno sulla panchina biancoceleste del 66enne tecnico toscano, “richiamato da un legame mai interrotto con l’ambiente, con la tifoseria e con una squadra che, sotto la sua guida, ha saputo esprimere idee, gioco e appartenenza – si legge nella nota del club – La societá affida con fiducia a Sarri il timone tecnico del progetto, con la convinzione che il suo stile, la sua coerenza e la sua cultura del lavoro rappresentino fondamenta solide per costruire un presente ambizioso e un futuro all’altezza della storia della Lazio”. A dargli il bentornato anche il presidente Claudio Lotito: “Maurizio Sarri é tornato a casa. Il suo ritorno é una scelta di cuore, di convinzione e di visione. Con lui vogliamo riprendere un percorso interrotto troppo presto, consapevoli che insieme possiamo riportare entusiasmo, identitá e ambizione. Bentornato nella tua casa Comandante”. Sarri era arrivato per la prima volta alla Lazio nell’estate 2021, centrando un quinto e un secondo posto, poi le dimissioni nel marzo 2024. L’ex mister di Empoli, Napoli, Chelsea e Juventus prende il posto di Marco Baroni, durato una sola stagione sulla panchina biancoceleste e che all’ultima giornata del campionato appena concluso ha mancato la qualificazione alle prossime coppe europee. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). glb/red 02-Giu-25 16:48

