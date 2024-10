La Lazio vince in rimonta, primo ko per l’Empoli

agenzia

All’Olimpico avanti i toscani con Esposito, poi Zaccagni e Pedro ribaltano tutto. ROMA (ITALPRESS) – La Lazio batte 2-1 in rimonta l’Empoli: le reti di Zaccagni e Pedro ribaltano l’iniziale vantaggio di Esposito e fanno esultare il pubblico dell’Olimpico. Primo ko del campionato per i toscani; biancocelesti che volano a 13 punti in classifica. I padroni di casa hanno un buon approccio e dopo soli sei minuti si rendono pericolosi con una conclusione di Zaccagni, che termina sul fondo. I toscani, peró, sono piú cinici e alla prima vera occasione da rete passano in vantaggio al 9′ con Sebastiano Esposito: l’attaccante anticipa Romagnoli e sfrutta uno scivolone di Provedel per insaccare in rete di testa su assist di Pezzella. La reazione degli uomini di Marco Baroni non tarda ad arrivare, poichê mettono in difficoltá Vasquez in due frangenti prima con Isaksen e poi con Castellanos, che peró ottengono solo due corner. Scollinata la mezz’ora, la formazione ospite torna a farsi vedere dalla parti di Provedel con un’incornata di Viti, che viene facilmente disinnescata dal portiere biancoceleste. Al 38′ Baroni perde Lazzari per infortunio e al suo posto manda in campo Marusic. A pochi secondi dall’intervallo la Lazio riesce ad agguantare il pareggio grazie alla girata di testa di capitan Mattia Zaccagni, che capitalizza al massimo l’ennesimo assist stagionale di Nuno Tavares. In apertura di ripresa la Lazio guadagna subito un calcio di rigore per un fallo di Pezzella su Dia: sul dischetto si presenta Castellanos, ma uno strepitoso Vasquez respinge con i piedi e salva i suoi. Dopo una girandola di sostituzioni anche l’Empoli prova a riportarsi in vantaggio al 71′ con un tiro insidioso di Cacace, che viene deviato in corner. All’84’ il neo-entrato sale in cattedra il neo-entrato Pedro, che riceve da Castellanos e lascia partire un missile sul primo palo su cui Vasquez non puó nulla. Nel finale gli azzurri vanno a caccia del pareggio, ma i capitolini riescono a difendere senza patemi il 2-1. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). spf/pdm/red 06-Ott-24 17:10

