La metá degli italiani vuole andare in Svizzera per Uefa Women’s Euro

ROMA (ITALPRESS) – A poco piú di sette settimane dal calcio d’inizio degli europei di calcio femminile, un italiano su quattro (25%) sta giá pianificando un viaggio in Svizzera per seguire le Azzurre, e quasi la metá (47%) vorrebbe vedere la squadra giocare dal vivo quest’estate. Eppure, nonostante il 72% degli italiani si dichiari appassionato o comunque interessato al calcio, oltre la metá (52%) non ha mai assistito a una partita internazionale dal vivo, nê in Italia nê all’estero. Secondo una nuova ricerca di Booking.com, gli impegni lavorativi e la distanza (entrambi al 29%) rappresentano gli ostacoli principali, mentre quasi 6 italiani su 10 (56%) indicano il costo del viaggio come la barriera piú grande. Per aiutare piú tifosi a raggiungere la Svizzera, Booking.com propone un cashback del 50% su hotel, appartamenti e case vacanza durante il torneo, con il codice promo dedicato “Footy50” (utilizzabile a partire dal 20 maggio 2025). Un’iniziativa che arriva in un momento di grande passione calcistica, con il 54% degli italiani che vorrebbe viaggiare di piú per vivere eventi sportivi dal vivo come UEFA Women’s EURO. L’estate calcistica si é giá accesa nei motori di ricerca: i dati Booking.com mostrano aumenti record nelle ricerche verso le cittá che ospiteranno le prime tre partite dell’Italia, con Sion a +3744%, Ginevra a +94% e Berna a +363%. Con ancora biglietti disponibili, piú della metá (52%) dei tifosi – e persino un quarto (24%) di chi non si definisce fan del calcio – afferma che risparmiare sull’alloggio li renderebbe piú propensi a viaggiare per assistere a un match internazionale, contribuendo ad allargare la platea e l’entusiasmo intorno all’evento. Oltre un terzo (39%) sarebbe felice di assistere a qualsiasi partita di UEFA Women’s EURO 2025, anche senza la partecipazione dell’Italia. “Solo il 9% degli italiani ha avuto finora l’opportunitá di assistere a una partita internazionale all’estero. La nostra ricerca dimostra che la passione é forte, ma spesso impegni e costi rappresentano un ostacolo – afferma Alessandro Callari, Regional Manager Italia di Booking.com -. In qualitá di partner ufficiale per l’alloggio di UEFA Women’s EURO 2025, siamo orgogliosi di aiutare tante persone a vivere una partita dal vivo, offrendo il cashback del 50% per soggiorni in Svizzera a luglio. Speriamo cosí di incoraggiare piú persone a partecipare, ispirando una nuova generazione di tifosi”. L’arrivo di tifosi in Svizzera si fará sentire sia nelle cittá ospitanti che nei dintorni: oltre un quarto (28%) intende soggiornare in un villaggio locale o in mezzo alla natura svizzera, mentre un terzo (30%) considera l’opportunitá di visitare un luogo nuovo come l’aspetto piú interessante dell’esperienza live. Il 52% dei partecipanti si dice motivato semplicemente dal desiderio di respirare l’atmosfera del torneo, con viaggi in compagnia di amici (36%), partner (34%) o figli (14%). E quasi 1 uomo su 10 (7%) sarebbe disposto a partire da solo per vivere l’emozione del match. – News in collaborazione con Booking.com – – Foto IPA Agency – (ITALPRESS). sat/com 14-Mag-25 12:07

