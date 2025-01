La Norvegia domina lo Slalom di Wengen, trionfa McGrath ==

agenzia

Ventisettesimo posto per Kastlunger, unico azzurro all 2^ manche WENGEN (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Tripletta norvegese allo slalom di Wengen, valevole per la coppa del mondo maschile di Sci Alpino. A vincere é Atle Lie McGrath con il tempo di 1’45″94. Con lui sul podio i connazionali Timon Haugan, a 18 centesimi e Henrik Kristoffersen, staccato di 29 centesimi. Dominio assoluto per gli scandinavi, dunque, con l’elvetico Tanguy Nef ottimo quarto dopo essersi inserito ai vertici della classifica nella prima manche con il pettorale 20; il terzetto elvetico a ridosso del podio é compleatato da Loic Meillard e Daniel Yule, quinto e sesto. Ventisettesimo posto per Tobias Kastlunger, unico azzurro ad accedere alla seconda manche. L’altoatesino nella seconda frazione prova a recupeare, incappa in un errore ai piedi del muro ma guadagna tre posizioni e chiude a 2?28 da McGrath. “Peccato per l’errore nel finale. Sono arrivato in fondo al muro bene, sentivo che era una buona manche. Ma il dosso mi ha tradito: credo di essere entrato tardi in curva, sto lavorando sui dossi anche in allenamento”. Non qualificati per la seconda invece Stefano Gross (31esimo) ed Alex Vinatzer, con Maurberger out. Kristoffersen mantiene il pettorale rosso di leader della classifica di specialitá con 435 punti, 65 in piú di Meillard con Noel terzo a quota 374. Marco Odermatt comanda indisturbato la classifica generale con 866 punti, Kristoffersen é secondo con 634, terzo é Meillard a 527. La Coppa del Mondo maschile ora si sposta a Kitzbýhel: da venerdí si gareggia sulla Streif con superG e discesa, prima dello slalom domenicale. – Foto: Ipa Agency – (ITALPRESS). pc/red 19-Gen-25 15:39

