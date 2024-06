La nuova Cupra Formentor pronta ad affrontare la strada

agenzia

VERONA (ITALPRESS) – Nuova Cupra Formentor arriva per consolidare il successo della prima versione. Grazie alle oltre 120.000 unitá consegnate in tutto il mondo (+23% rispetto al 2022). Progettata, sviluppata e prodotta a Barcellona, presso la sede centrale del marchio a Martorell, la nuova Cupra Formentor é giá ordinabile e le consegne inizieranno a fine giugno. La nuova Cupra Formentor abbraccia il nuovo Dna del design esterno di Cupra con il frontale shark nose, il logo Cupra integrato nel cofano, i fari Cupra Matrix led con firma luminosa triangolare e il logo Cupra integrato e illuminato al posteriore. Gli interni offrono una sensazione di qualitá superiore, con elementi di nuova concezione come la console centrale, i pannelli delle portiere, il cruscotto e i rivestimenti. I nuovi materiali, che arricchiscono l’abitacolo, sposano un approccio piú sostenibile con sedili sportivi avvolgenti rivestiti in microfibra riciclata al 73% o in pelle ecologica. La digitalizzazione é al centro dell’attenzione del conducente. Una nuova e migliorata HMI é stata implementata nel cockpit digitale e nel sistema d’infotainment dallo schermo piú grande, ora da 12,9″, con cursore retroilluminato. Il nuovo sistema audio hi-fi a 12 altoparlanti sviluppato in collaborazione con gli esperti audio di Sennheiser Mobility. Il sistema offre il suono puro e inconfondibile di Sennheiser, apprezzato dai creativi musicali e dagli artisti di tutto il mondo. La nuova Cupra Formentor sará disponibile con una nuova generazione di motori ibridi plug-in (e-Hybrid) che erogano fino a 272 CV (200 kW), con oltre 100 km di autonomia completamente elettrica e ora compatibili con la ricarica rapida in corrente continua fino a 50 kW. La nuova Cupra Formentor sará disponibile anche con un nuovo motore a benzina (TSI), che eroga 333 CV (245 kW) con tecnologia torque splitter e impianto di scarico Akrapovic opzionale. Un’accentuazione piú sportiva dell’assetto del telaio e del motore garantisce una dinamica di guida del veicolo senza pari. (ITALPRESS). – Foto: ufficio stampa Cupra – ads/com 25-Giu-24 15:53

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA