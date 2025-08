La nuova era di design di Mercedes-Benz inizia con la GLC elettrica

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Ispirata all’heritage della Stella e progettata per il futuro, Mercedes-Benz sta elevando il linguaggio di design di Sensual Purity. Il primo veicolo di serie a esprimere questo nuovo corso stilistico é la nuova Mercedes-Benz GLC con tecnologia EQ. Una delle caratteristiche distintive é la nuova griglia iconica. Questo elemento centrale di grande impatto conserva l’essenza di Mercedes-Benz, abbracciando al contempo un tocco piú moderno attraverso in filosofia di design essenziale, linee pulite e tecnologia all’avanguardia. La nuova Mercedes-Benz GLC elettrica fará la sua anteprima mondiale al salone IAA Mobility di Monaco il 7 settembre 2025. Per oltre 100 anni, la griglia cromata é stata un elemento centrale di quasi tutte le Mercedes-Benz, evolvendosi costantemente nel tempo. Dalle sue proporzioni verticali originali con dettagli semplici, fino all’architettura piú complessa e orizzontale degli ultimi anni, la griglia é stata una firma orgogliosa su milioni di auto. Il portafoglio del patrimonio vanta molti esempi memorabili e molto amati, tra cui la leggendaria Mercedes-Benz 600 Pullman (W100, 1963-1981), la “Strich 8” (W114, 1968-1973) e le serie di modelli Mercedes-Benz Classe S W108 (1965-1972) e W111 (1959-1968). La griglia cromata é una delle rappresentazioni visive piú emblematiche del DNA del marchio, giá al primo sguardo non ci sono dubbi sulla provenienza del veicolo su cui é montata. Pertanto, l’introduzione della griglia iconica rappresenta un passo importante per l’azienda che ha creato molti momenti storici. Da elemento funzionale dell’era dei veicoli a combustione, la nuova griglia di GLC full electric si é trasformata in un’opera d’arte illuminata, che trasmette prestigio e status attraverso un design essenziale, linee pulite e tecnologia. La fusione di design, tecnologia e artigianalitá si esprime audacemente attraverso tre caratteristiche principali: una cornice cromata ampia, una struttura a griglia dall’effetto vetro fumê e un’illuminazione integrata lungo il contorno. È disponibile come optional una versione illuminata, con un totale di 942 punti retroilluminati. Questa grafica pixel ad alta tecnologia opzionale puó anche essere animata, dando vita a GLC elettrica. Inoltre, la stella centrale e il contorno integrato del pannello sono illuminati. foto: ufficio stampa Mercedes-Benz Italia (ITALPRESS). tvi/com 05-Ago-25 13:40

