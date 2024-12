La nuova Lancia Ypsilon sfila sul lungomare di Napoli

agenzia

TORINO (ITALPRESS) – Si é conclusa a Napoli la quarta tappa del roadshow della Nuova Lancia Ypsilon, che ha visto dieci Ypsilon attraversare luoghi iconici come il Castel dell’Ovo, il Maschio Angioino e i quartieri di Chiaia e Vomero. Il tour ha poi toccato anche Piazza del Plebiscito, cuore della cultura e della storia napoletana, e il quartiere Centro Direzionale, simbolo della modernitá e dell’innovazione di Napoli. Napoli é una cittá che unisce il fascino della storia con un’eleganza senza tempo, incastonata tra il mare cristallino e l’iconico sfondo del Vesuvio. È la dimora di Parthenope, simbolo mitologico che ha ispirato l’ultimo film di Nicola Sorrentino che evoca un richiamo irresistibile e una bellezza senza pari, proprio come la Nuova Ypsilon. Del resto, l’eleganza autentica del nuovo modello Lancia riflette l’unicitá di Napoli, celebre per il suo stile che spazia dall’alta sartoria delle boutique del Vomero e di Chiaia all’arte della ceramica di Capodimonte. Senza dimenticare le mille sfaccettature di questa cittá sempre affascinante e originale, magistralmente raccontata dal Premio Oscar Paolo Sorrentino nel suo ultimo capolavoro “Parthenope”, “Siamo estremamente orgogliosi del successo della Nuova Lancia Ypsilon a Napoli, una cittá che rappresenta il cuore pulsante della cultura e della storia italiana e che ha accolto con entusiasmo il nostro modello. Questo avvincente tour tra le principali cittá italiane sta mettendo in risalto la bellezza immortale di metropoli dalle radici antiche ma completamente proiettate nel futuro, proprio come la nostra prima vettura della nuova era di Lancia. Napoli, con le sue strade ricche di storia e la sua modernitá, é stata il palcoscenico ideale per mostrare ció che la Ypsilon ha da offrire. Il nostro obiettivo é assicurare ai nostri clienti un’esperienza indimenticabile fatta di eleganza ed innovazione” ha dichiarato Luca Napolitano, CEO del marchio Lancia. La Nuova Lancia Ypsilon ha poi attraversato Via Toledo, con le sue boutique e le caratteristiche vetrine, luogo dove la moda e l’eleganza italiana si incontrano. Proprio come la Nuova Lancia Ypsilon – progettata, sviluppata e disegnata a Torino – le cui forme sinuose sono ispirate ai modelli che hanno scritto la storia del marchio, cosí come i fanali posteriori rotondi, chiaro rimando alla Lancia Stratos, e l’iconico calice presente sul frontale che viene oggi rivisitato attraverso tre raggi di luce LED. Inoltre, la Nuova Lancia Ypsilon é la prima vettura di produzione Stellantis dotata del sistema S.A.L.A., l’interfaccia virtuale e intelligente che garantisce un’esperienza di guida confortevole e coerente con la tecnologia senza sforzi Lancia. Inoltre, la nuova creazione del marchio italiano é anche best-in-class nel segmento B hatchback premium, grazie all’allestimento piú completo della categoria, ampio display da 10.25″, miglior sistema standard di ausilio al parcheggio, sistema di illuminazione esterna piú ricco per tecnologia ed estensione, nonchê unico modello del segmento equipaggiato con Guida Autonoma di livello 2 in dotazione standard. La Nuova Ypsilon é anche un’auto progettata per garantire praticitá nella vita di tutti i giorni, proprio come destreggiarsi tra i vicoli affascinanti di Napoli. Le sue dimensioni compatte, infatti, la rendono perfetta per affrontare il traffico cittadino, mentre il sistema di parcheggio assistito é ideale per le tipiche manovre strette nelle aree piú trafficate della cittá. Il bagagliaio, spazioso per una city car, offre una capacitá di carico versatile, ideale per le necessitá quotidiane o per chi ama viaggiare, come per una giornata sul lungomare o una gita a Posillipo. Inoltre, la tecnologia a bordo é pensata per garantire un’esperienza di guida connessa e sicura. Lo dimostra il sistema di infotainment, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, che consente di gestire le chiamate, i messaggi, la musica e la navigazione in maniera intuitiva e senza distrazioni. Infine, il tour della Nuova Ypsilon a Napoli ha toccato il quartiere Vomero, noto per la sua vivace atmosfera, le eleganti strade pedonali e le sue vedute mozzafiato. Grazie alla grande maneggevolezza e l’eccellente dinamica di guida, affrontare le curve e le pendenze del Vomero é stata un’esperienza piacevole e senza sforzi, anche nei tratti piú impegnativi. In particolare, é stata superlativa la prestazione della versione ibrida dotata di cambio automatico e-DCT, che abbina il massimo dell’efficienza alla massima affidabilitá, garantendo un’esperienza di guida estremamente fluida e, in alcune condizioni, anche la mobilitá elettrica. foto: ufficio stampa Stellantis (ITALPRESS). tvi/com 10-Dic-24 13:40

