La nuova Serie A é pronta a partire su DAZN

MILANO (ITALPRESS) – Tante le novitá in arrivo su DAZN, che inaugura il nuovo ciclo 24-29 di Serie A Enilive all’insegna della trasformazione grazie al nuovo approccio strategico sviluppato con un unico obiettivo: “far vivere il calcio ai tifosi italiani attraverso un racconto ancora piú immersivo, emozionante, interattivo ed innovativo. Il commento, l’analisi e l’emozione saranno infatti gli ingredienti principali che trasporteranno virtualmente gli appassionati di calcio al centro della partita”, si legge in una nota. Il racconto della Serie A su DAZN sará sempre piú stadio-centrico ed arricchito con postazioni e telecamere dedicate per la Squad di DAZN che si accenderanno nei pre e post partita per condividere con i tifosi, in maniera ancora piú approfondita, le analisi tecniche condotte in diretta con i commentatori, i grandi nomi del calcio giocato, i conduttori e gli inviati presenti in campo. Dalla prossima stagione, lo Stadio riacquisterá la sua centralitá diventando il nuovo studio “fisico” scelto da DAZN per raccontare con una nuova chiave narrativa le partite clou in programma ogni giornata di campionato che si disputeranno nelle maggiori piazze di Serie A. In questa nuova cornice “match first”, il volto di punta di DAZN sará Diletta Leotta che condurrá – in occasione di tutti i top match – il nuovo Show da Stadio live dai principali “templi del calcio italiano”: oltre 120 minuti di diretta tra pre e post partita dedicati all’analisi del match in avvicinamento e, dopo il triplice fischio finale, per ripercorrere ed approfondire quanto appena disputato sul campo grazie alle interviste con i campioni del calcio italiano e gli allenatori delle squadre. Ad accompagnare Diletta Leotta e il pubblico di tifosi connessi in app, di volta in volta si alterneranno i telecronisti di punta (voce dei match) che interverranno in video per condividere a caldo l’analisi della partita e i Talent di riferimento di DAZN che arricchiranno il dibattito con contributi tattico-tecnici. Si parte subito in occasione della prima giornata di campionato quando Diletta sará in campo per Genoa-Inter, esordio dei Campioni d’Italia. Anche lo show live della domenica cambia veste e si rinnova completamente: la nuova cornice dello studio virtuale sará il nuovo campo da gioco di una nuova formazione DAZN che accompagnerá i tifosi nel post-partita di domenica sera, giornata clou di Serie A. A settembre, subito dopo la prima sosta per le partite delle nazionali, si accenderá in app dalle 22:30 circa, il nuovo live show della domenica. Per la prima volta alla conduzione del programma di punta di DAZN, Giorgia Rossi. La giornalista-conduttrice acquista ora sempre piú centralitá nel racconto della Serie A. Ogni domenica “zoomerá” sugli episodi cruciali raccolti durante il fine settimana calcistico insieme agli opinionisti e Talent di DAZN che si alterneranno in studio: da Andrea Stramaccioni che offrirá uno sguardo e un punto di vista piú tattico-tecnico alle bandiere di DAZN, Massimo Ambrosini e Ciro Ferrara che rafforza il suo ruolo in squadra diventando, per la prima volta nella sua carriera extra-calcistica, anche voce tecnica delle partite. Oltre alla squadra fissa, nel corso della stagione saranno eccezionalmente presenti in studio come Ospiti Speciali di DAZN anche alcune Super Legends che hanno scritto la storia della Serie A. Si partirá con Christian Vieri. Nel corso della trasmissione spazio anche per ascoltare la voce dei tifosi che potranno intervenire in diretta condividendo le loro impressioni attraverso Fan Zone e diventando loro stessi protagonisti del dibattito in studio. L’offerta di DAZN diventa sempre piú immersiva grazie al nuovo Studio Virtuale. Le tecnologie daranno una nuova veste all’analisi, al dibattito e all’interattivitá del racconto delle giornate di Serie A su DAZN. Con un mix di realtá virtuale e reale, l’utente verrá trasportato dal campo reale a quello virtuale, proiettandosi al centro dell’analisi della partita e diventando ancora piú protagonista degli approfondimenti. Si rinnova la squadra di DAZN per rispondere al meglio alla prossima stagione di Serie A Enilive che sará tutta su DAZN con 10 match a giornata, di cui 7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva. Fanno il loro debutto su DAZN la giovane promessa dello showbiz sportivo Giusy Meloni e l’ex calciatrice Regina Baresi che entreranno nel roster rispettivamente come conduttrice da stadio e voce tecnica nella telecronaca delle partite della stagione 24/25. Giusy Meloni e Regina Baresi si uniranno alla line-up dei volti storici confermati: Diletta Leotta, Giorgia Rossi, Pierluigi Pardo, Massimo Ambrosini, Andrea Stramaccioni, Ciro Ferrara, Marco Parolo, Dario Marcolin, Valon Behrami, Fabio Bazzani, Emanuele Giaccherini, Alessandro Budel e Luca Marelli. Per la prossima stagione DAZN presenta una novitá arbitrale che si alternerá a Luca Marelli per analizzare, in diretta e nel post-partita, le principali decisioni arbitrali prese sui campi di Serie A. A rotazione, l’opinionista Luca Marelli si alternerá quindi con la nuova talent arbitrale Manuela Nicolosi, premiata come miglior arbitro donna in Francia ed in Italia, ha arbitrato piú di 100 gare a livello professionistico e a livello internazionale ed é stata la prima italiana ad aver esordito in Ligue 1 e ad aver arbitrato la Supercoppa Europea 2019, Liverpool Chelsea, e la Finale della Coppa del Mondo Femminile. Alla telecronaca tornerá la squadra collaudata con Pierluigi Pardo la “voce di DAZN” che sarâ sempre piú presente sui campi di Serie A con interventi in video pre e post-partita per aumentare il coinvolgimento dei tifosi e arricchire le analisi, oltra a Ricky Buscaglia, Edoardo Testoni, Riccardo Mancini, Dario Mastroianni, Alberto Santi. Debuttano come “conduttori dal campo” alcuni dei giovani della squadra di DAZN come, ad esempio, tra tutti Tommaso Turci, Federica Zille e Marco Russo che verranno affiancati dalle voci tecniche che scenderanno, di volta in volta, sui campi principali di Serie A per condurre il racconto del pre e post-partita dei match piú importanti. Con l’inizio del nuovo ciclo 24-29, DAZN entra in una nuova fase di trasformazione. Grazie alla tecnologia flessibile di DAZN, l’approccio editoriale sará improntato ad una logica di pura sperimentazione con un approccio ibrido: non solo produttore di contenuti ma anche importante aggregatore e distributore. DAZN sta diventando – per Club, Federazioni, Sponsor – sempre di piú un media partner strategico per aumentare l’esposizione delle proprie produzioni e creare, al tempo stesso, un unico ‘contenitore’ dove i fan possono trovare tutto quello che piú gli piace, a seconda dei propri interessi. La direzione della contaminazione e della distribuzione congiunta andrá ad arricchire ulteriormente i contenuti prodotti da DAZN portando in App, per esempio, il Canale Radio Serie A. La Radio TV della Lega Serie A si accenderá su DAZN con la ripartenza della Serie A Enilive col nuovo palinsesto ricco di novitá per accompagnare i tifosi durante tutta la settimana calcistica. -foto xh7- (ITALPRESS). sat/mgg/com 18-Lug-24 09:03

