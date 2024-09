La Renaulution sbarca al Salone dell’Auto di Torino

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Renault ama i saloni dell'auto e la sua presenza é ormai storica. Ció vale anche per il Salone Auto Torino, la manifestazione open air che si svolgerá dal 13 al 15 settembre 2024nel centro cittá e che riunisce i principali costruttori automotive. Il marchio francese presenta la sua strategia Renaulution: veicoli elettrici ed ibridi. Avendo intrapreso una dinamica focalizzata su tecnologia e prodotti, Renault ha avviato un'offensiva nei segmenti C e D per offrire ai clienti europei una duplice gamma di veicoli, 100% elettrici da un lato, ed ibridi dall'altro. Al Salone Auto Torino, sul suo stand in Piazza Castello, la Marca presenterá al grande pubblico per la gamma E-Tech Electric: Renault 5 E-Tech Electric e Scenic E-Tech Electric, eletta Auto dell'anno 2024. Accanto ai due modelli 100% elettrici, sará esposta Mobilize PowerBox, stazione di ricarica connessa, con potenza configurabile fino a 22 kW, commercializzata da Mobilize power solutions. Per la gamma E-Tech Full Hybrid Renault presenta Symbioz e Rafale.

