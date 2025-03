La smart 5 sbarca in Europa

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – smart celebra l’anteprima europea della smart #5, il primo SUV premium di medie dimensioni della casa, segnando un nuovo passo verso la mobilitá del futuro. Con questo modello, il marchio amplia la propria gamma con il veicolo elettrico piú spazioso e versatile mai realizzato. “Siamo orgogliosi di lanciare la smart #5, il nostro primo SUV familiare di medie dimensioni in Europa, basato su un’innovativa piattaforma a 800 Volt che garantisce efficienza e prestazioni superiori. Questo modello é il piú versatile della nostra gamma e combina autonomia, praticitá e tecnologia all’avanguardia. Il lancio della smart #5 coincide con il quinto anniversario di smart Europe, un traguardo che celebra l’innovazione e l’esperienza ingegneristica del nostro team internazionale” dice Dirk Adelmann, CEO di smart Europe. smart continua ad ampliare la sua offerta di veicoli elettrici con modelli innovativi e distintivi. Dopo il successo di smart #1 e smart #3, la nuova smart #5 é il primo SUV di medie dimensioni del brand, pensato per offrire piú spazio, maggiore versatilitá e tecnologie avanzate. Grazie alla piattaforma a 800 Volt, il modello garantisce un’autonomia estesa e capacitá di ricarica ultra-rapida. Oltre al suo avanzato sistema di propulsione elettrica, smart #5 integra tecnologie di assistenza alla guida di ultima generazione e un abitacolo intelligente, elevando il comfort e la praticitá per tutti i passeggeri. Il design spazioso e le dotazioni versatili rendono questa vettura ideale per soddisfare le esigenze di una clientela europea sempre piú attenta alla mobilitá sostenibile. smart #5 sará disponibile in cinque versioni, con un’ulteriore variante ad alte prestazioni in arrivo successivamente. smart #5 Pro: equipaggiata con una batteria LFP (Litio-ferro-fosfato) da 76 kWh, offre comfort avanzato, tetto panoramico, connettivitá avanzata e sistemi di assistenza alla guida. Dalla smart #5 Pro+ in poi: le versioni superiori montano una batteria NCM (Nickel-Manganese-Cobalto) da 100 kWh, che garantisce un’autonomia fino a 590 km (WLTP) e prestazioni di ricarica elevate grazie alla piattaforma a 800 Volt. smart #5 Pulse: dotata di trazione integrale con doppio motore, display centrale OLED extra-large e pompa di calore ad alta efficienza per un comfort ottimale in ogni condizione. smart #5 Premium: un’esperienza di guida raffinata con dettagli eleganti, finiture premium e un’ampia gamma di personalizzazioni cromatiche. smart #5 Summit Edition: pensata per l’avventura, combina lusso e funzionalitá con accessori dedicati come il gancio di traino elettrico, la piattaforma per il tetto e la scala laterale, oltre a una livrea esclusiva. Oltre alle sue doti urbane offre funzionalitá dedicate alla guida off-road. Le versioni Pulse e Summit Edition sono dotate di cinque modalitá di guida specifiche per diverse superfici: Adaptive, Sabbia, Neve, Fango e Roccia. Con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 4,9 secondi, garantisce prestazioni dinamiche eccezionali. Grazie alla batteria a 800 Volt, offre capacitá di ricarica straordinarie: la batteria NCM da 100 kWh supporta una potenza di ricarica DC fino a 400 kW, consentendo di passare dal 10% all’80% di carica in soli 18 minuti nelle condizioni ottimali. La funzione Plug & Charge, conforme alla normativa ISO 15118, semplifica l’autenticazione presso le stazioni di ricarica compatibili. Inoltre, con un’autonomia fino a 590 km (WLTP), smart #5 é perfetta per affrontare viaggi lunghi senza compromessi. Un’ulteriore novitá é la presa Vehicle-to-Load (V2L) da 230 Volt, integrata nella porta di ricarica, che consente di alimentare dispositivi elettronici in mobilitá, rendendo smart #5 un’ottima compagna per gli amanti dell’outdoor e le famiglie. Con un passo di 2.900 mm e una lunghezza di 4.695 mm, offre spazio generoso per tutti i passeggeri. Soluzioni intelligenti di stivaggio includono 34 vani portaoggetti, un bagagliaio anteriore illuminato da 72 litri e un vano di carico posteriore fino a 1.530 litri. Tutti i sedili sono regolabili per trasformare l’abitacolo in un’area di relax e riposo. L’ambiente interno combina design moderno e materiali premium con tecnologie avanzate: sedili posteriori riscaldati e regolabili elettricamente, luci LED da lettura in stile aeronautico e un sistema di illuminazione ambientale con 256 tonalitá per un’atmosfera esclusiva in ogni viaggio. Il cuore dell’ecosistema digitale é il chipset AMD V2000, che alimenta un’interfaccia uomo-macchina intuitiva. Il sistema include un head-up display AR da 25,6 pollici, un cruscotto digitale Full HD da 10,25 pollici e due display OLEDda 13 pollici per conducente e passeggero. Il nuovo sistema di controllo vocale, potenziato dall’intelligenza artificiale e affiancato dal nuovo avatar “Leo”, consente una gestione intuitiva e a mani libere di numerose funzioni del veicolo. Con l’aggiornamento del sistema smart OS 2.0 arrivano anche nuove funzionalitá: l’ottimizzazione della navigazione per veicoli elettrici (EV routing) e un nuovo video center, che permette lo streaming di contenuti video direttamente a bordo. Grazie al motore grafico 3D sviluppato da Unreal Engine, le interfacce digitali offrono un’esperienza visiva fluida, dettagliata e semplice da utilizzare, migliorando ulteriormente l’interazione tra utente e vettura. Per un’esperienza sonora immersiva, smart #5 é dotata del Sennheiser Signature Sound System, con 20 altoparlanti ad alte prestazioni4 e un sistema Dolby Atmos 7.1.4 che garantisce un audio personalizzabile e di altissima qualitá. smart #5 integra avanzati sistemi di sicurezza, tra cui airbag a tendina a forma di V, airbag per il cuscino del sedile e cinture di sicurezza integrate. La carrozzeria ibrida in acciaio e alluminio assicura rigiditá e protezione ottimali, mentre il pacco batteria é stato progettato per garantire la massima sicurezza in ogni condizione. In Italia, la smart #5 sará disponibile a partire da 47.934,45 euro nella versione Pro, 52.934,45 euro nella versione Pro+, 57.434,45 euro nella versione Premium, 57.674,45 euro nella versione Pulse e 59.174,45 euro nella Summit Edition. Tutti i prezzi si intendono inclusi di IVA, oltre che di immatricolazione, IPT, messa su strada e preconsegna. La smart #5 sará ordinabile dal 24 aprile 2025 in Germania, Finlandia, Norvegia e Islanda, con una progressiva espansione in altri mercati europei nel corso del secondo e terzo trimestre del 2025. foto: ufficio stampa smart Italia (ITALPRESS). tvi/com 25-Mar-25 13:54

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA