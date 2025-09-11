La Vuelta é ancora azzurra, Ganna vince la crono di Valladolid

agenzia

Vingegaard resta in rosso ma Almeida recupera 10 secondi VALLADOLID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Filippo Ganna ha vinto la diciottesima tappa della Vuelta a Espana 2025, la cronometro di Valladolid di 12,2 chilometri. Lo specialista azzurro ha chiuso la propria prova in 13’00” inanellando il secondo successo consecutivo per l’Italia dopo quella di ieri di Giulio Pellizzari. Seconda posizione per Jai Vine (UAE Team Emirates XRG), a un solo secondo, terzo il compagno di squadra Joao Almeida a 8″. “Nella prima parte non ho trovato il giusto ritmo, nella seconda ho spinto senza pensare a numeri o altro – le parole di Ganna – L’ultima settimana é stata ottima per noi della Ineos, sono davvero contento. Dopo la caduta al Tour coi dolori non é stato facile ritrovare la condizione, ogni volta cerco sempre di dare il meglio, sono arrivato oggi dopo aver sofferto moltissimo, soprattutto con tante salite, per me non é facile, ma sono davvero contento. Dopo tanta sofferenza ci siamo sempre messi in gioco, ottenere una vittoria é segno di una buona condizione. Cercheremo di far divertire ancora”. È stata una frazione ridimensionata a causa della paura per le proteste filo-palestinesi, i manifestanti sin dalla prima tappa hanno interrotto e creato problemi per la presenza della Israel Premier-Tech: soltanto 12 km dei 24 previsti all’inizio, ma oggi non ci sono stati problemi. Almeida é riuscito a guadagnare 10″ su Vingegaard che rimane peró in maglia rossa. Domani si tornerá in strada per una tappa dedicata interamente ai velocisti, la Rueda-Guijuelo di 161,9 km. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). pia/glb/gm/red 11-Set-25 18:07

