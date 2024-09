L’Aifa autorizza 8 vaccini contro l’influenza per campagna 2024-2025

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Sono otto i vaccini autorizzati dall’Aifa e dall’Agenzia Europea per i Medicinali (Ema) per l’immunizzazione contro l’influenza stagionale per la campagna 2024-205. Come ogni anno, i ceppi virali sono stati aggiornati secondo le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanitá, basate sulle caratteristiche antigeniche dei ceppi virali circolanti nell’ultima stagione. I vaccini autorizzati da Aifa con procedure di mutuo riconoscimento e decentrata sono: Efluelda Tetra (Sanofi Pasteur), sospensione iniettabile: indicato per l’immunizzazione attiva degli adulti di etá pari o superiore a 60 anni. Fluarix Tetra (Glaxosmithkline Biologicals), sospensione iniettabile: indicato per l’immunizzazione attiva degli adulti e dei bambini a partire dai 6 mesi di etá. Influvac S (Viatris Healthcare Limited), sospensione iniettabile: indicato per l’immunizzazione attiva degli adulti e dei bambini a partire dai 6 mesi di etá. Influvac S Tetra (Viatris Healthcare Limited), sospensione iniettabile: indicato per l’immunizzazione attiva degli adulti e dei bambini a partire dai 6 mesi di etá. Vaxigrip Tetra (Sanofi Pasteur Eeurope), sospensione iniettabile: indicato per l’immunizzazione attiva degli adulti, comprese le donne in gravidanza, e dei bambini dai 6 mesi di etá. La vaccinazione materna delle donne in gravidanza estende la protezione ai lattanti a partire dalla nascita e fino ai 6 mesi di etá (protezione passiva). I vaccini autorizzati con procedura centralizzata (coordinata dall’Ema) sono: Fluad Tetra (Seqirus Netherlands), adiuvato, sospensione iniettabile: indicato per l’immunizzazione attiva degli adulti (di etá pari o superiore a 50 anni). Flucelvax Tetra (Seqirus Netherlands B.V.), sospensione iniettabile: indicato per l’immunizzazione attiva degli adulti e dei bambini da 24 mesi di etá. Fluenz (Astrazeneca AB) spray nasale: indicato per l’immunizzazione attiva in bambini e adolescenti di etá compresa tra 24 mesi e 18 anni. Non tutti i vaccini autorizzati per l’uso sono necessariamente disponibili sul mercato. Le Regioni infatti decidono annualmente, tramite gare per la fornitura di vaccini, tra i prodotti disponibili in commercio, quelli che verranno utilizzati durante le campagne vaccinali. Il ministero della Salute ha raccomandato di condurre le campagne di vaccinazione antinfluenzale regionali a partire dall’inizio di ottobre. (ITALPRESS). -Foto: Agenzia Fotogramma- ads/com 16-Set-24 14:21

