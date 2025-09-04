Lancia, Solfaroli Camillocci neo Direttore Marketing e Communication

agenzia

TORINO (ITALPRESS) – Stefano Solfaroli Camillocci é il nuovo Direttore Marketing & Communication del marchio Lancia, e riporterá direttamente a Luca Napolitano, CEO del brand. Con oltre 30 anni di esperienza nel settore automotive, Stefano ha ricoperto ruoli di crescente responsabilitá all’interno di Stellantis e del Gruppo Fiat Chrysler Automobiles, maturando una solida competenza nelle aree Vendite, Marketing, Aftersales e Gestione Rete. Nel corso della sua carriera ha guidato team internazionali in contesti complessi e fortemente orientati al cliente, occupandosi – tra l’altro – della direzione delle attivitá di vendita e marketing postvendita in Europa, della rete dei dealer di proprietá e dello sviluppo del business B2B sul mercato italiano. Il suo solido background manageriale, unito alla profonda conoscenza del mercato europeo e alla visione strategica maturata in ambito multibrand, rappresenta un importante valore aggiunto per affrontare le sfide di Lancia in Italia e in Europa. “Lancia é parte del mio DNA: la mia prima auto é stata una Lancia, e nel mio percorso professionale ho giá avuto l’onore di lavorare per questo straordinario marchio. Oggi torno a casa con grande entusiasmo, pronto a contribuire alla sua rinascita e alle numerose sfide che ci attendono, dall’arrivo della Nuova Lancia Gamma all’avventura nei rally” ha dichiarato Stefano Solfaroli Camillocci. Originario di La Spezia, si é laureato in Economia presso l’Universitá Bocconi di Milano, é sposato, padre di due figli, e da sempre nutre una grande passione per il cinema. foto: ufficio stampa Stellantis (ITALPRESS). tvi/com 04-Set-25 13:31

