Lancia vince l’Icon Design Trophy ai Prisa Motor Awards

agenzia

TORINO (ITALPRESS) – “Ricevere questo premio a pochi mesi dall’inizio del Rinascimento Lancia é per noi grande motivo di orgoglio. Questo riconoscimento é la dimostrazione che Nuova Lancia Ypsilon é capace di aprire nuove strade nel settore del design automobilistico, mantenendo l’eleganza senza tempo caratteristica del marchio. Inoltre, é anche il modo migliore per portare nuovamente il brand all’attenzione del pubblico spagnolo nel Paese in cui la vettura viene prodotta. La prima vettura della nuova era del marchio sará disponibile in Spagna nelle versioni ibrida ed elettrica con una gamma completa, versatile ed efficiente composta da tre allestimenti. Entro il 2025 la Spagna potrá contare su una rete di distribuzione costituita da 20 showroom, a cui si affiancheranno 30 punti di assistenza post-vendita situati nelle principali cittá del Paese” ha dichiarato Charles Fuster, Head of Marketing & Communication del marchio Lancia. La Nuova Lancia Ypsilon é leader nel segmento B hatchback premium grazie al suo iconico sistema di illuminazione, al sistema di assistenza al parcheggio, all’ampio display da 10,25″ con la migliore area di visualizzazione del segmento e al sistema di Guida Autonoma di livello 2 di serie. La prima vettura della nuova era del marchio, prodotta nello stabilimento Stellantis di Saragozza, sará disponibile in Spagna nelle versioni ibrida ed elettrica con una gamma completa, versatile ed efficiente costituita da tre allestimenti. L’evento é stato organizzato dal Grupo Prisa, una delle principali societá di media spagnole, con la volontá di dare vita a un appuntamento annuale dedicato alla celebrazione del talento e dell’innovazione in un settore chiave per l’economia e la societá del Paese. In occasione dell’evento Nuova Lancia Ypsilon é tornata in Spagna per la prima volta dal giorno della presentazione ufficiale sul mercato, nel mese di giugno. I primi esemplari di Nuova Lancia Ypsilon saranno consegnati ai clienti spagnoli nell’ultimo trimestre del 2024. foto: ufficio stampa Stellantis (ITALPRESS). tvi/com 20-Set-24 15:41

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA